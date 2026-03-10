https://ria.ru/20260310/vsu-2079698037.html
Сальдо сообщил о массовой атаке украинских дронов на Херсонскую область
Сальдо сообщил о массовой атаке украинских дронов на Херсонскую область
Сальдо сообщил о массовой атаке украинских дронов на Херсонскую область
ВСУ предпринимают попытку массовой атаки беспилотных летательных аппаратов по Херсонской области, работает ПВО, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.03.2026
Сальдо сообщил о массовой атаке украинских дронов на Херсонскую область
