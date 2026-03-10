Рейтинг@Mail.ru
Сальдо сообщил о массовой атаке украинских дронов на Херсонскую область
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 10.03.2026 (обновлено: 14:24 10.03.2026)
Сальдо сообщил о массовой атаке украинских дронов на Херсонскую область
ВСУ предпринимают попытку массовой атаки беспилотных летательных аппаратов по Херсонской области, работает ПВО, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. ВСУ предпринимают попытку массовой атаки беспилотных летательных аппаратов по Херсонской области, работает ПВО, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Работает ПВО! Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
