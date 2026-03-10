Рейтинг@Mail.ru
11:08 10.03.2026
ВСУ атаковали Каховку в Херсонской области
ВСУ атаковали Каховку в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали центр города Каховка в Херсонской области, дроны обстреляли четыре автомобиля, есть пострадавшие, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Нацисты - убийцы. Будьте очень аккуратны в передвижении на авто. Сегодня вражеские дроны обстреляли уже четыре автомобиля, а также центр города", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
По данным главы округа, есть раненые и погибшие.
"Точная информация по количеству пострадавших уточняется", - добавил Филипчук.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС Российской Федерации Валерий Герасимов 30 августа 2025 года объявил, что российские войска освободили 76% региона. Часть Херсонской области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром региона временно стал город Геническ.
Херсонская областьРоссияДнепр (река)Валерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
