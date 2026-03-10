Жены пропавших военных ВСУ вышли на акцию в Кировограде

"Женщины вышли с баннерами, на которых были нанесены фотографии около тысячи солдат 57-й бригады. Большинство из них "пропали без вести", — заявил собеседник агентства.

В то же время насильственные действия сотрудников украинских военкоматов приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на них представители ТЦК увозят задержанных в микроавтобусах. При этом украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.