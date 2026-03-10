Жены пропавших военных ВСУ вышли на акцию в Кировограде

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Родственники пропавших военных 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вышли на акцию в Кировограде, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Женщины вышли с баннерами, на которых были нанесены фотографии около тысячи солдат 57-й бригады. Большинство из них "пропали без вести", — заявил собеседник агентства.
В январе в силовых структурах рассказали РИА Новости, что боевики 57-й бригады пытались держать позиции в Харьковской области в условиях катастрофической нехватки личного состава и без ротации.
Позднее часть военнослужащих бригады сдалась в плен, несмотря на удары по ним дронами со стороны ГУР Минобороны Украины.
В последнее время в силовых структурах сообщают о нехватке личного состава в ВСУ. Для восполнения потерь украинское командование, в частности, направляет на передовую пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.
В то же время насильственные действия сотрудников украинских военкоматов приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на них представители ТЦК увозят задержанных в микроавтобусах. При этом украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, нападают на людей, сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.