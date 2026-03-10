Рейтинг@Mail.ru
Жены пропавших военных ВСУ вышли на акцию в Кировограде

Специальная военная операция на Украине
 
06:34 10.03.2026 (обновлено: 09:20 10.03.2026)
Жены пропавших военных ВСУ вышли на акцию в Кировограде


Родственники пропавших военных 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вышли на акцию в Кировограде, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
верховная рада украины
министерство обороны украины
харьковская область
Жены пропавших военных ВСУ вышли на акцию в Кировограде

РИА Новости: жены пропавших военных ВСУ вышли на акцию в Кировограде

Родственники пропавших военных ВСУ во время акции в Кировограде


Родственники пропавших военных ВСУ во время акции в Кировограде
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Родственники пропавших военных 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ вышли на акцию в Кировограде, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«

"Женщины вышли с баннерами, на которых были нанесены фотографии около тысячи солдат 57-й бригады. Большинство из них "пропали без вести", — заявил собеседник агентства.

Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Родственники десантников ВСУ пожаловались на массовые потери под Сумами
28 февраля, 06:30
В январе в силовых структурах рассказали РИА Новости, что боевики 57-й бригады пытались держать позиции в Харьковской области в условиях катастрофической нехватки личного состава и без ротации.
Позднее часть военнослужащих бригады сдалась в плен, несмотря на удары по ним дронами со стороны ГУР Минобороны Украины.
Автомобильная пробка в Киеве из-за перекрытия улицы сотрудниками ТЦК - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Киеве сотрудники ТЦК перекрыли проспект
Вчера, 10:37
В последнее время в силовых структурах сообщают о нехватке личного состава в ВСУ. Для восполнения потерь украинское командование, в частности, направляет на передовую пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных.
В то же время насильственные действия сотрудников украинских военкоматов приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на них представители ТЦК увозят задержанных в микроавтобусах. При этом украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, нападают на людей, сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Сотрудники ТЦК стали требовать больше денег за откуп от мобилизации
04:17
 
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире, Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
