Источник: команда Тихановской передает Киеву и данные о ВПК Белоруссии - РИА Новости, 10.03.2026
03:06 10.03.2026
Источник: команда Тихановской передает Киеву и данные о ВПК Белоруссии
Источник: команда Тихановской передает Киеву и данные о ВПК Белоруссии - РИА Новости, 10.03.2026
Источник: команда Тихановской передает Киеву и данные о ВПК Белоруссии
Беглая белорусская оппозиция снабжает Польшу, Прибалтику и Украину открытыми и устаревшими данными о работе белорусского ВПК, выдавая их за секретные, сообщил... РИА Новости, 10.03.2026
Источник: команда Тихановской передает Киеву и данные о ВПК Белоруссии

РИА Новости: команда Тихановской передает Киеву и данные о ВПК Белоруссии

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Беглая белорусская оппозиция снабжает Польшу, Прибалтику и Украину открытыми и устаревшими данными о работе белорусского ВПК, выдавая их за секретные, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусских оппозиционеров.
"Значительная часть "инсайдов", переданных командой Светланы Тихановской западным кураторам, представляет собой компиляции из открытых источников, устаревшие данные или интерпретации информации о предприятиях ВПК. Тем не менее подобные подборки подавались как эксклюзивная информация", - отметил источник.
При этом Варшава, Вильнюс и Киев прекрасно осведомлены о низком качестве этой информации, однако используют ее и самих оппозиционеров для продвижения нужной повестки на международных площадках.
"Достоверность данных при этом зачастую вторична по сравнению с их медийным эффектом", - отметил источник.
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Источник: оппозиция пытается исключить Белоруссию из мирного процесса
18 февраля, 17:46
 
КиевПольшаПрибалтикаСветлана Тихановская
 
 
