https://ria.ru/20260310/vpk-2079593764.html
Источник: команда Тихановской передает Киеву и данные о ВПК Белоруссии
Источник: команда Тихановской передает Киеву и данные о ВПК Белоруссии - РИА Новости, 10.03.2026
Источник: команда Тихановской передает Киеву и данные о ВПК Белоруссии
Беглая белорусская оппозиция снабжает Польшу, Прибалтику и Украину открытыми и устаревшими данными о работе белорусского ВПК, выдавая их за секретные, сообщил... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T03:06:00+03:00
2026-03-10T03:06:00+03:00
2026-03-10T03:06:00+03:00
киев
польша
прибалтика
светлана тихановская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743487928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b30f89cfd710d8059c7ae05cda632934.jpg
https://ria.ru/20260218/belorussiya-2075273432.html
киев
польша
прибалтика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743487928_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_13af5aff12124bea3945528782041cc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, польша, прибалтика, светлана тихановская
Киев, Польша, Прибалтика, Светлана Тихановская
Источник: команда Тихановской передает Киеву и данные о ВПК Белоруссии
РИА Новости: команда Тихановской передает Киеву и данные о ВПК Белоруссии