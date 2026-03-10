https://ria.ru/20260310/voz-2079686030.html
У ВОЗ нет данных о пострадавших от возможного фосфора в Ливане
У ВОЗ нет данных о пострадавших от возможного фосфора в Ливане - РИА Новости, 10.03.2026
У ВОЗ нет данных о пострадавших от возможного фосфора в Ливане
РИА Новости. ИНФОРМАЦИИ О ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗРАИЛЕМ ФОСФОРА В ЛИВАНЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЗ РИА Новости, 10.03.2026
У ВОЗ нет данных о пострадавших от возможного фосфора в Ливане
