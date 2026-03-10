Рейтинг@Mail.ru
У ВОЗ нет данных о пострадавших от возможного фосфора в Ливане - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 10.03.2026дополняется ...
https://ria.ru/20260310/voz-2079686030.html
У ВОЗ нет данных о пострадавших от возможного фосфора в Ливане
У ВОЗ нет данных о пострадавших от возможного фосфора в Ливане - РИА Новости, 10.03.2026
У ВОЗ нет данных о пострадавших от возможного фосфора в Ливане
РИА Новости. ИНФОРМАЦИИ О ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗРАИЛЕМ ФОСФОРА В ЛИВАНЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЗ РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:40:00+03:00
2026-03-10T13:40:00+03:00
израиль
ливан
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110908_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_2ec48ae51d08cbcc38c1bda38f88056f.jpg
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110908_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9268cfa5d8a7d9d3e567223f1cb200f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ливан, воз
Израиль, Ливан, ВОЗ
У ВОЗ нет данных о пострадавших от возможного фосфора в Ливане

ВОЗ: данных о пострадавших от возможного использования фосфора Израилем нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИА Новости. ИНФОРМАЦИИ О ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗРАИЛЕМ ФОСФОРА В ЛИВАНЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЗ
 
ИзраильЛиванВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала