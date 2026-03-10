Рейтинг@Mail.ru
"Будут последствия". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией
15:05 10.03.2026 (обновлено: 17:54 10.03.2026)
"Будут последствия". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией
"Будут последствия". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией

Мема: Финляндия решает, как разместить ядерное оружие и начать войну против РФ

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство Финляндии изучает, как вести войну против России, вместо того, чтобы искать варианты сотрудничества, заявил член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
«
"Пока нынешнее правительство решает, как разместить ядерное оружие в Финляндии и вести войну против России, мы в партии "Альянс свободы" работаем над дипломатическими мерами по обеспечению доступной энергии для страны. Война в Иране уже вызывает глобальный энергетический кризис, последствия для Финляндии будут катастрофическими", — написал он.
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
На Западе началась паника после предупреждения России в адрес Финляндии
7 марта, 09:23
При этом политик отметил, что Россия могла бы обеспечить доступную энергию и стабильность в период глобальной неопределенности.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен 5 марта заявил, что правительство предлагает разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, если это связано с ее обороной. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе.
В последнее время страны Старого Света ужесточили риторику по ядерному вопросу. Так, в прошлый понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины Париж увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. Среди последних, как утверждается, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия выступала и продолжит выступать категорически против действий, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений.
Мужчина фотографирует флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали внезапное заявление о России
8 марта, 09:11
 
