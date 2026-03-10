"Будут последствия". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией

«

"Пока нынешнее правительство решает, как разместить ядерное оружие в Финляндии и вести войну против России, мы в партии "Альянс свободы" работаем над дипломатическими мерами по обеспечению доступной энергии для страны. Война в Иране уже вызывает глобальный энергетический кризис, последствия для Финляндии будут катастрофическими", — написал он.