Франция поставила ОАЭ оборудование для ПВО, заявило Минобороны

ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Франция поставила оборудование для систем ПВО своим союзникам на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе, заявила глава министерства обороны республики Катрин Вотрен.
"В настоящее время Франция оказывает поддержку странам-союзникам, с которыми у нас заключены оборонные соглашения, странам, которые подверглись нападению и обратились к нам за помощью… (Помощь Франции ее союзникам включает в частности – ред.) полеты (истребителей – ред.) Rafale, поскольку у нас есть Rafale, дислоцированные в Объединенных Арабских Эмиратах. А также оборудование для систем земля-воздух, поставленное этим странам по их запросу", - сказала глава французского МО.
При этом Вотрен уточнила, что Франция не является участником конфликта.
Минобороны ОАЭ сообщило 1 марта, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет. В понедельник Барро подтвердил факт атаки, но заявил, что удар нанес незначительный материальный ущерб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.