Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 300 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 10.03.2026 (обновлено: 12:13 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/vostok-2079660472.html
ВСУ потеряли более 300 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли более 300 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 10.03.2026
ВСУ потеряли более 300 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в зоне действия группировки "Востока", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:09:00+03:00
2026-03-10T12:13:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575223_0:0:3334:1875_1920x0_80_0_0_764585e8849df5cb540a024bcf75101b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_088172bdddf011ed98e8243f4216b5c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 300 военных в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли более 300 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в зоне действия группировки "Востока", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял более 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 155 мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
"Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Комсомольское, Воздвижевка Запорожской области, Старокасьяновское, Добропасово и Кривобоково Днепропетровской области", - отметили в российском военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала