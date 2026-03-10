https://ria.ru/20260310/vostok-2079660472.html
ВСУ потеряли более 300 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в зоне действия группировки "Востока", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 10.03.2026
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
запорожская область
2026
