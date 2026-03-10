Рейтинг@Mail.ru
Нового Майдана на Украине не будет из-за диктатуры Киева, заявил Волошин - РИА Новости, 10.03.2026
19:48 10.03.2026 (обновлено: 23:22 10.03.2026)
Нового Майдана на Украине не будет из-за диктатуры Киева, заявил Волошин
Нового Майдана на Украине не будет из-за диктатуры Киева, заявил Волошин
Нового Майдана на Украине не будет из-за диктатуры Киева, заявил Волошин

Волошин: новый Майдан на Украине невозможен из-за политики Киева

ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Возникновение нового Майдана на Украине не случится из-за установления диктаторского режима украинских властей, что не позволит выйти протесту в публичное поле, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Возможен ли новый Майдан? На мой взгляд, нет. И не потому, что все (украинцы. — Прим. ред.) довольны. А потому, что сама украинская система сегодня устроена так, что отсутствуют возможности для мирного выхода протеста в публичное поле из-за возникшей диктатуры", — сказал Волошин.
Он добавил, что общественное недовольство украинцев никуда не делось, из-за этого украинская власть очень боится собственного народа, который может потребовать ответы за провалы: коррупцию, насильственную мобилизацию и бесконечное затягивание военного конфликта.
