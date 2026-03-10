Рейтинг@Mail.ru
Волочкова назвала Тимоти Шаламе невежественным человеком - РИА Новости, 10.03.2026
19:27 10.03.2026
Волочкова назвала Тимоти Шаламе невежественным человеком
Волочкова назвала Тимоти Шаламе невежественным человеком
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости назвала актера Тимоти Шаламе невежественным человеком из-за его слов о том, что никому нет дела до оперы и... РИА Новости, 10.03.2026
тимоти шаламе, анастасия волочкова, мэттью макконахи, большой театр
Шоубиз, Тимоти Шаламе, Анастасия Волочкова, Мэттью МакКонахи, Большой театр
Волочкова назвала Тимоти Шаламе невежественным человеком

Волочкова: Шаламе может оставить при себе свое мнение невежественного человека

© YesNoYes/YoutubeАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© YesNoYes/Youtube
Анастасия Волочкова. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости назвала актера Тимоти Шаламе невежественным человеком из-за его слов о том, что никому нет дела до оперы и балета.
"Если это его мнение, то он в принципе может оставить его при себе. Он не имеет никакого отношения к великому искусству балета. Мнение, извините меня, невежественного человека. Тем более если он так открыто это все высказывает", - сказала танцовщица.
Волочкова добавила, что балет и опера всегда считались элитарным видом искусства, поэтому чаще всего спектакли пользуются спросом среди ценителей.
"До сих пор люди покупают билеты в Большой театр за триста с лишним тысяч", - заключила балерина.
В недавнем интервью Шаламе с Мэттью Макконахи рассуждал на тему поколенческих трендов. Шаламе признался, что считает оперу и балет устаревшим видом искусства и заявил, что не хотел бы связывать жизнь с тем, до чего никому нет дела.
Его высказывания вызвали волну негодования от культурных институций по всему миру. Многие звездные коллеги артиста посчитали его слова оскорбительными и вступились за деятелей сценических искусств.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Волочкова рассказала о боли в ноге после операции
4 марта, 19:59
 
