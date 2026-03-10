Волочкова назвала Тимоти Шаламе невежественным человеком

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости назвала актера Тимоти Шаламе невежественным человеком из-за его слов о том, что никому нет дела до оперы и балета.

"Если это его мнение, то он в принципе может оставить его при себе. Он не имеет никакого отношения к великому искусству балета. Мнение, извините меня, невежественного человека. Тем более если он так открыто это все высказывает", - сказала танцовщица.