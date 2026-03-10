https://ria.ru/20260310/volochkova-2079786846.html
Волочкова назвала Тимоти Шаламе невежественным человеком
Волочкова назвала Тимоти Шаламе невежественным человеком - РИА Новости, 10.03.2026
Волочкова назвала Тимоти Шаламе невежественным человеком
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости назвала актера Тимоти Шаламе невежественным человеком из-за его слов о том, что никому нет дела до оперы и... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:27:00+03:00
2026-03-10T19:27:00+03:00
2026-03-10T19:27:00+03:00
шоубиз
тимоти шаламе
анастасия волочкова
мэттью макконахи
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749196708_0:0:2316:1302_1920x0_80_0_0_129584ac8bd4305155fc9c68572b4895.jpg
https://ria.ru/20260304/volochkova-2078580488.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749196708_135:0:1871:1302_1920x0_80_0_0_40e4709c9398bc0aa40103c783eaab73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимоти шаламе, анастасия волочкова, мэттью макконахи, большой театр
Шоубиз, Тимоти Шаламе, Анастасия Волочкова, Мэттью МакКонахи, Большой театр
Волочкова назвала Тимоти Шаламе невежественным человеком
Волочкова: Шаламе может оставить при себе свое мнение невежественного человека
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости назвала актера Тимоти Шаламе невежественным человеком из-за его слов о том, что никому нет дела до оперы и балета.
"Если это его мнение, то он в принципе может оставить его при себе. Он не имеет никакого отношения к великому искусству балета. Мнение, извините меня, невежественного человека. Тем более если он так открыто это все высказывает", - сказала танцовщица.
Волочкова
добавила, что балет и опера всегда считались элитарным видом искусства, поэтому чаще всего спектакли пользуются спросом среди ценителей.
"До сих пор люди покупают билеты в Большой театр
за триста с лишним тысяч", - заключила балерина.
В недавнем интервью Шаламе
с Мэттью Макконахи
рассуждал на тему поколенческих трендов. Шаламе признался, что считает оперу и балет устаревшим видом искусства и заявил, что не хотел бы связывать жизнь с тем, до чего никому нет дела.
Его высказывания вызвали волну негодования от культурных институций по всему миру. Многие звездные коллеги артиста посчитали его слова оскорбительными и вступились за деятелей сценических искусств.