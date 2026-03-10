СМИ: операция против Ирана привела к рекордным сбоям в поставках нефти

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Операция США против Ирана привела к рекордным в истории сбоям в поставках нефти, сообщает в понедельник Операция США против Ирана привела к рекордным в истории сбоям в поставках нефти, сообщает в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на исследование аналитической компании Rapidan Energy.

"Война США против Ирана привела к крупнейшему сбою поставок нефти в истории, более чем в два раза превысившего предыдущий рекорд, установленный во время ближневосточного кризиса 1950-х годов", - говорится в материале.

Согласно подсчетам аналитиков, сбой охватывает около 20% всех мировых поставок на протяжении уже девяти дней из-за прекращения движения танкеров через Ормузский пролив . Цены отреагировали на это ростом и превысили 100 долларов за баррель, констатируется в сообщении.

Крупнейшим сбоем до этого момента были нарушения во время Суэцкого кризиса 1956 года. Тогда пострадало около 10% мировых поставок нефти, напоминают авторы исследования.

"Главное отличие шока в сфере поставок из-за войны в Иране и прошлыми кризисами заключается в том, что в мире нет достаточного свободного нефтяного ресурса, чтобы решить проблему", - сказано в статье.

Это объясняется тем, что конфликт затронул одновременно всех потенциальных обладателей подобных ресурсов.

"Это означает, что мировые нефтяные рынки вынуждены будут балансировать путем разрушения спроса через существенное повышение цен на нефть", - считают эксперты Rapidan Energy.