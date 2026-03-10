Рейтинг@Mail.ru
СМИ: операция против Ирана привела к рекордным сбоям в поставках нефти
13:08 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/vojna-2079678166.html
СМИ: операция против Ирана привела к рекордным сбоям в поставках нефти
СМИ: операция против Ирана привела к рекордным сбоям в поставках нефти
Операция США против Ирана привела к рекордным в истории сбоям в поставках нефти, сообщает в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на исследование аналитической... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:08:00+03:00
2026-03-10T13:08:00+03:00
в мире
иран
сша
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ормузский пролив
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: операция против Ирана привела к рекордным сбоям в поставках нефти

CNBC: операция США против Ирана привела к рекордным сбоям в поставках нефти

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Операция США против Ирана привела к рекордным в истории сбоям в поставках нефти, сообщает в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на исследование аналитической компании Rapidan Energy.
"Война США против Ирана привела к крупнейшему сбою поставок нефти в истории, более чем в два раза превысившего предыдущий рекорд, установленный во время ближневосточного кризиса 1950-х годов", - говорится в материале.
США обсуждают установление контроля над иранским островом Харк, пишет Axios
8 марта, 14:10
Согласно подсчетам аналитиков, сбой охватывает около 20% всех мировых поставок на протяжении уже девяти дней из-за прекращения движения танкеров через Ормузский пролив. Цены отреагировали на это ростом и превысили 100 долларов за баррель, констатируется в сообщении.
Крупнейшим сбоем до этого момента были нарушения во время Суэцкого кризиса 1956 года. Тогда пострадало около 10% мировых поставок нефти, напоминают авторы исследования.
"Главное отличие шока в сфере поставок из-за войны в Иране и прошлыми кризисами заключается в том, что в мире нет достаточного свободного нефтяного ресурса, чтобы решить проблему", - сказано в статье.
Глава Saudi Aramco рассказал о сокращении запасов нефти в мире, пишут СМИ
Вчера, 12:12
Это объясняется тем, что конфликт затронул одновременно всех потенциальных обладателей подобных ресурсов.
"Это означает, что мировые нефтяные рынки вынуждены будут балансировать путем разрушения спроса через существенное повышение цен на нефть", - считают эксперты Rapidan Energy.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В США заявили о намерении установить контроль над нефтяными запасами Ирана
7 марта, 13:07
 
В миреИранСШАОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
