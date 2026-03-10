https://ria.ru/20260310/voennye-2079801720.html
Уже 150 военных США пострадали в ходе операции против Ирана, пишут СМИ
Уже 150 военных США пострадали в ходе операции против Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Уже 150 военных США пострадали в ходе операции против Ирана, пишут СМИ
В ходе операции США и Израиля против Ирана ранения получили уже 150 американских военных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:11:00+03:00
2026-03-10T21:11:00+03:00
2026-03-10T21:28:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077812237_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c5413f6df84c355c6e42ac5f6b678df.jpg
https://ria.ru/20260310/khegset-2079732572.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077812237_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f6bc05b1bc4dd79b503293073bd4e76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Уже 150 военных США пострадали в ходе операции против Ирана, пишут СМИ
Reuters: 150 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана