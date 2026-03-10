Рейтинг@Mail.ru
Уже 150 военных США пострадали в ходе операции против Ирана, пишут СМИ
21:11 10.03.2026 (обновлено: 21:28 10.03.2026)
Уже 150 военных США пострадали в ходе операции против Ирана, пишут СМИ
Уже 150 военных США пострадали в ходе операции против Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Уже 150 военных США пострадали в ходе операции против Ирана, пишут СМИ
В ходе операции США и Израиля против Ирана ранения получили уже 150 американских военных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Уже 150 военных США пострадали в ходе операции против Ирана, пишут СМИ

Reuters: 150 американских военных пострадали в ходе операции против Ирана

© Фото : U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. В ходе операции США и Израиля против Ирана ранения получили уже 150 американских военных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"До 150 американских военнослужащих были ранены на данный момент в войне с Ираном", - говорится в сообщении агентства.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Хегсет отказался сообщить, на каком этапе находится операция против Ирана
Вчера, 16:18
 
В миреСШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
