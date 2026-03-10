Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Пакистан начал операцию по защите судоходных путей на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/vms-2079609564.html
СМИ: Пакистан начал операцию по защите судоходных путей на Ближнем Востоке
СМИ: Пакистан начал операцию по защите судоходных путей на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: Пакистан начал операцию по защите судоходных путей на Ближнем Востоке
ВМС Пакистана начали операцию по защите судоходных путей и поставок энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T08:29:00+03:00
2026-03-10T08:29:00+03:00
в мире
пакистан
ближний восток
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:577:2048:1729_1920x0_80_0_0_37b2b8f04056886be7d2b7d507b41491.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
пакистан
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:385:2048:1921_1920x0_80_0_0_7bb4d941a900244bf827e1c0d7556e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, ближний восток, сша
В мире, Пакистан, Ближний Восток, США
СМИ: Пакистан начал операцию по защите судоходных путей на Ближнем Востоке

Reuters: ВМС Пакистана начали операцию по защите судоходных путей

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВМС Пакистана начали операцию по защите судоходных путей и поставок энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на пакистанских военных.
"ВМС Пакистана начали операцию по обеспечению морской безопасности для защиты судоходных путей и поставок энергоносителей, в то время как региональная напряженность угрожает ключевым морским маршрутам", - говорится в публикации.
Отмечается, что операция получила название "Защитник морей".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
08:00
 
В миреПакистанБлижний ВостокСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала