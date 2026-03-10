СМИ: Пакистан начал операцию по защите судоходных путей на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ВМС Пакистана начали операцию по защите судоходных путей и поставок энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на пакистанских военных.
"ВМС Пакистана начали операцию по обеспечению морской безопасности для защиты судоходных путей и поставок энергоносителей, в то время как региональная напряженность угрожает ключевым морским маршрутам", - говорится в публикации.
Отмечается, что операция получила название "Защитник морей".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.