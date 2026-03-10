Во Владивостоке ребенок умер во время урока в школе

ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Восьмиклассник умер на уроке в школе во Владивостоке, обстоятельства выясняются, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

"Да, ребёнок умер во время урока в школе во Владивостоке , обстоятельства выясняются", - сказала Романова

Она уточнила, что это был ученик восьмого класса.

"Выражаю искренние соболезнования семье мальчика, сил им, чтобы пережить это горе", - добавила омбудсмен.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что ребёнок "хороший, из благополучной семьи".