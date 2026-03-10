Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке ребенок умер во время урока в школе
15:49 10.03.2026 (обновлено: 16:15 10.03.2026)
Во Владивостоке ребенок умер во время урока в школе
Восьмиклассник умер на уроке в школе во Владивостоке, обстоятельства выясняются, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга... РИА Новости, 10.03.2026
происшествия, владивосток, приморский край, ольга романова (омбудсмен)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Ольга Романова (омбудсмен)
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар - РИА Новости. Восьмиклассник умер на уроке в школе во Владивостоке, обстоятельства выясняются, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
"Да, ребёнок умер во время урока в школе во Владивостоке, обстоятельства выясняются", - сказала Романова.
Она уточнила, что это был ученик восьмого класса.
"Выражаю искренние соболезнования семье мальчика, сил им, чтобы пережить это горе", - добавила омбудсмен.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что ребёнок "хороший, из благополучной семьи".
В свою очередь прокуратура Приморья уточнила, что ребёнку на уроке стало плохо, прибывшие медики констатировали смерть. "Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и даст оценку законности итогового решения", - сообщили в надзорном ведомстве.
