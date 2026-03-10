Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС может запретить въезд в Европу родственникам бойцов СВО
02:07 10.03.2026
СМИ: ЕС может запретить въезд в Европу родственникам бойцов СВО
Евросоюз может запретить въезд в Европу не только бойцам СВО, но их родственникам, пишет газета "Известия" со ссылкой на слова евродепутата от Чехии Томаша... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, европа, чехия, украина, кайя каллас, евросоюз
В мире, Европа, Чехия, Украина, Кайя Каллас, Евросоюз
СМИ: ЕС может запретить въезд в Европу родственникам бойцов СВО

"Известия": ЕС может запретить въезд в Европу родственникам бойцов СВО

Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Евросоюз может запретить въезд в Европу не только бойцам СВО, но их родственникам, пишет газета "Известия" со ссылкой на слова евродепутата от Чехии Томаша Здеховски.
Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС заявила, что Евросоюз намерен запретить въезд в Европу всем участникам специальной военной операции на Украине.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Стало известно, сколько граждан ЕС въехали в Россию в 2025 году
8 марта, 02:51
"Это ограничение может распространиться и на членов семей участников СВО", - приводит издание слова евродепутата Здеховски.
Он отметил, что участники боевых действий "не должны пользоваться привилегиями свободного въезда в Европейский союз в качестве туристов".
По его словам, любые меры должны соответствовать законодательству ЕС и быть применимы на практике. Здеховски подчеркнул, что обсуждение вопроса о распространении ограничений на членов семей требует "тщательной юридической оценки и широкого политического согласия".
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Стало известно, сколько граждан стран ЕС приезжали на заработки в Россию
6 марта, 16:57
 
В миреЕвропаЧехияУкраинаКайя КалласЕвросоюз
 
 
