СМИ: ЕС может запретить въезд в Европу родственникам бойцов СВО

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Евросоюз может запретить въезд в Европу не только бойцам СВО, но их родственникам, пишет газета "Известия" со ссылкой на слова евродепутата от Чехии Томаша Здеховски.
Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС заявила, что Евросоюз намерен запретить въезд в Европу всем участникам специальной военной операции на Украине.
"Это ограничение может распространиться и на членов семей участников СВО", - приводит издание слова евродепутата Здеховски.
Он отметил, что участники боевых действий "не должны пользоваться привилегиями свободного въезда в Европейский союз в качестве туристов".
По его словам, любые меры должны соответствовать законодательству ЕС и быть применимы на практике. Здеховски подчеркнул, что обсуждение вопроса о распространении ограничений на членов семей требует "тщательной юридической оценки и широкого политического согласия".