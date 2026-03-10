Рейтинг@Mail.ru
Парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой поддержки Украины - РИА Новости, 10.03.2026
13:38 10.03.2026 (обновлено: 13:47 10.03.2026)
Парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой поддержки Украины
Парламент Венгрии на заседании во вторник принял резолюцию против финансовой поддержки Украины и ее вступления в ЕС, следует из результатов голосования. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
венгрия
украина
евросоюз
2026
в мире, венгрия, украина, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Евросоюз
Парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой поддержки Украины

Парламент Венгрии принял резолюцию против поддержки Украины и ее членства в ЕС

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Парламент Венгрии на заседании во вторник принял резолюцию против финансовой поддержки Украины и ее вступления в ЕС, следует из результатов голосования.
Документ "Об отказе поддерживать членство Украины в ЕС, поддерживать войну и превращение Евросоюза в военный альянс, а также попытки угрожать суверенитету стран-членов" поддержали 142 депутата, против выступили 28, воздержались четверо. Трансляция заседания велась на сайте парламента.
Денежные купюры и монета Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией
7 марта, 05:00
 
В миреВенгрияУкраинаЕвросоюз
 
 
