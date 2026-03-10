https://ria.ru/20260310/vengriya-2079685306.html
Парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой поддержки Украины
Парламент Венгрии на заседании во вторник принял резолюцию против финансовой поддержки Украины и ее вступления в ЕС, следует из результатов голосования. РИА Новости, 10.03.2026
Парламент Венгрии принял резолюцию против поддержки Украины и ее членства в ЕС