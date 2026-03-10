Рейтинг@Mail.ru
Венгрия запретила экспорт нефти из-за роста цен в Европе - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 10.03.2026 (обновлено: 10:33 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/vengriya-2079628767.html
Венгрия запретила экспорт нефти из-за роста цен в Европе
Венгрия запретила экспорт нефти из-за роста цен в Европе - РИА Новости, 10.03.2026
Венгрия запретила экспорт нефти из-за роста цен в Европе
Правительство Венгрии запрещает экспорт нефти, бензина и дизеля на фоне роста цен в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр национальной... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:25:00+03:00
2026-03-10T10:33:00+03:00
экономика
в мире
европа
венгрия
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960006216_0:457:2829:2048_1920x0_80_0_0_327d528e71668cb1929d41713ad604c1.jpg
https://ria.ru/20260307/vengriya-2079235920.html
европа
венгрия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960006216_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_7b6b6b7786c61013affef145f08b22ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, европа, венгрия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, В мире, Европа, Венгрия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Венгрия запретила экспорт нефти из-за роста цен в Европе

Венгрия запретила экспорт нефти и бензина из-за роста цен в Европе

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии запрещает экспорт нефти, бензина и дизеля на фоне роста цен в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр национальной экономики Мартон Надь.
Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничило цену на бензин и дизель. Решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании правительства в связи с резким ростом цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке и остановки Украиной нефтепровода "Дружба", затронувшим и Венгрию.
"Правительство запрещает экспорт сырой нефти, бензина марки 95 и дизельного топлива и принимает самые решительные меры против злоупотреблений в торговле", - написал Надь в соцсети Facebook*.
Министр также сообщил, что правительство приняло решение высвободить запасы нефти на 45 дней.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 16:01
 
ЭкономикаВ миреЕвропаВенгрияБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала