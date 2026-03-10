https://ria.ru/20260310/vengriya-2079628767.html
Венгрия запретила экспорт нефти из-за роста цен в Европе
Венгрия запретила экспорт нефти из-за роста цен в Европе
Правительство Венгрии запрещает экспорт нефти, бензина и дизеля на фоне роста цен в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр национальной... РИА Новости, 10.03.2026
Венгрия запретила экспорт нефти из-за роста цен в Европе
Венгрия запретила экспорт нефти и бензина из-за роста цен в Европе