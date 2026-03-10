https://ria.ru/20260310/vedunova-2079785946.html
Актрису Ведунову вместе с дочерью похоронили в Балаково
Актрису Ведунову вместе с дочерью похоронили в Балаково
Актрису Ведунову вместе с дочерью похоронили в Балаково
Российскую актрису театра и кино Екатерину Ведунову и ее дочь Элину, погибших в ДТП в Мордовии, проводили в последний путь под аплодисменты в родном городе... РИА Новости, 10.03.2026
САРАТОВ, 10 мар - РИА Новости. Российскую актрису театра и кино Екатерину Ведунову и ее дочь Элину, погибших в ДТП в Мордовии, проводили в последний путь под аплодисменты в родном городе Балаково Саратовской области в понедельник, рассказала РИА Новости актриса Балаковского театра юного зрителя Дарья Абоимова.
Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего служила в Балаковском драматическом театре и местном ТЮЗе. Затем Ведунова стала актрисой Московского современного художественного театра. Она погибла 7 марта в ДТП в Мордовии вместе с 15-летней дочерью Элиной.
"Было очень много людей, порядка ста человек. Проводили под аплодисменты её и доченьку. Очень много воспоминаний у всех, кто здесь был с ней знаком, потому что это светлый, жизнелюбивый человек. Это был человек-праздник. Была очень хорошая актриса. Она много лет назад уехала в Москву
жить, но мы все о ней с теплотой вспоминали", - рассказала собеседница агентства, пришедшая на прощание.
Абоимова уточнила, что на прощание приезжали близкие подруги и сестра погибшей. Екатерину Ведунову
с дочерью похоронили на городском кладбище Балаково
.
"Говорили, что Катя с дочкой были неразлучны, всегда были как одно целое. Их по отдельности сложно было воспринимать. Также они и ушли вместе", - добавила Абоимова.
Ведунова известна по сериалам "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Великолепная пятерка", "Чернобыль" и другим.