ВЭБ: Орел, Ставрополь и Верхняя Пышма – лидеры качества жизни в образовании

10:28 10.03.2026 (обновлено: 10:42 10.03.2026)
© Фото предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин
© Фото предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. По итогам комплексного обновления в системе Индекса качества жизни РАЗВИВАЙ.РФ лидерами в группе "Образование и развитие" стали Орел, Ставрополь и Верхняя Пышма, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.
"Уверенные результаты также демонстрируют Казань, Самара, Новосибирск, Воронеж, Волгоград, Выкса, Ефремов, Благовещенск (Амурская область), Старый Оскол, Кострома, Магнитогорск, Оренбург, Тула, которые лидируют в своих кластерах. В числе позитивных трендов, которые можно выделить по всем городам индекса, — активное развитие образовательной инфраструктуры: доля требующих капремонта учреждений снизилась на 20,7%", — подчеркнул Самохин.
Он подчеркнул также, что позитивная динамика формируется по результатам реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ, активности местных властей и участия бизнеса, в том числе в проектах государственно-частного взаимодействия. Так, в Орле, Воронеже, Выксе, Самаре и Ставрополе наибольшее число проектов государственно-частного взаимодействия реализуется в сфере образования. Речь идет о строительстве школ, образовательных кампусов и детских садов. Совокупный объем инвестиций в такие проекты в этих городах превышает 90 миллиардов рублей, более 60% от этого объема вложений — частные.
По концессиям между компанией "ПроШкола" (дочерняя структура ВЭБ.РФ) и регионами построено 38 новых школ в 14 субъектах России на более чем 30 тысяч учебных мест. В планах на 2026-й — строительство еще 19 образовательных объектов.
Индекс РАЗВИВАЙ.РФ включает более 300 показателей, объединенных в группы (направления), по которым можно анализировать качество жизни в российских городах. Индекс стал частью методики оценки эффективности проектов ГЧП. Методику разработало Минэкономразвития РФ с учетом предложений регионов, ВЭБ.РФ и участников рынка ГЧП. По поручению президента России ВЭБ стал обязательным участником крупных ГЧП-проектов с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей.
АНО "Национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ" (Группа ВЭБ) больше 15 лет выполняет экспертную и методологическую функцию в сфере государственно-частного взаимодействия, сотрудничает с субъектами и городами, проводит обучение проектных команд, ведет мониторинг реализации ГЧП-проектов.
 
ОрелСтавропольМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Верхняя ПышмаВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
