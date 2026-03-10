Рейтинг@Mail.ru
Продюсер Вайнштейн рассказал, как ему разбили лицо в тюрьме
18:55 10.03.2026
Продюсер Вайнштейн рассказал, как ему разбили лицо в тюрьме
Продюсер Вайнштейн рассказал, как ему разбили лицо в тюрьме
Отбывающий срок в США за сексуальное насилие продюсер Харви Вайнштейн пожаловался на постоянные угрозы в тюрьме и рассказал, как ему там разбили лицо. РИА Новости, 10.03.2026
Продюсер Вайнштейн рассказал, как ему разбили лицо в тюрьме

Продюсер Харви Вайнштейн на кинофестивале в Каннах
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Отбывающий срок в США за сексуальное насилие продюсер Харви Вайнштейн пожаловался на постоянные угрозы в тюрьме и рассказал, как ему там разбили лицо.
"Как-то раз стоял в очереди к телефону. Я спросил парня передо мной, закончил ли он. Он повесил трубку и сильно ударил меня по лицу… Я упал на пол весь в крови", - рассказал он в интервью журналу Hollywood Reporter.
По словам Вайнштейна, он не стал говорить охране, кто его ударил. "Нельзя быть крысой. Это закон джунглей", - пояснил 73-летний продюсер.
Он также признался, что почти все время проводит в камере, потому что боится других заключенных, которые раньше на прогулках якобы постоянно угрожали ему.
Вайнштейна в 2020 году признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу и приговорили к 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года решение отменили из-за нарушений в ходе процесса. В июне 2025 года суд присяжных в Нью-Йорке в рамках повторного разбирательства после отмены апелляционной инстанцией приговора признал голливудского продюсера виновным в изнасиловании.
Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины, обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.
