Продюсер Вайнштейн рассказал, как ему разбили лицо в тюрьме

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Отбывающий срок в США за сексуальное насилие продюсер Харви Вайнштейн пожаловался на постоянные угрозы в тюрьме и рассказал, как ему там разбили лицо.

Он также признался, что почти все время проводит в камере, потому что боится других заключенных, которые раньше на прогулках якобы постоянно угрожали ему.