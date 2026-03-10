Рейтинг@Mail.ru
Вэнс поддерживает удары по Ирану, пишут СМИ
08:37 10.03.2026
Вэнс поддерживает удары по Ирану, пишут СМИ
Вэнс поддерживает удары по Ирану, пишут СМИ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддерживает удары по Ирану, но обеспокоен перспективой затяжного конфликта, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на...
2026-03-10T08:37:00+03:00
2026-03-10T08:37:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вэнс поддерживает удары по Ирану, пишут СМИ

WSJ: Вэнс поддерживает удары по Ирану, но обеспокоен затяжным конфликтом

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддерживает удары по Ирану, но обеспокоен перспективой затяжного конфликта, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Он поддерживает нанесение удара по Ирану, но остаётся обеспокоенным перспективой затяжной войны", - говорится в сообщении.
Вэнс признался, что устал от политики в США
Вчера, 18:09
Как пишет издание, в момент начала Трампом операции против Ирана Вэнс не присутствовал с президентом в его резиденции в Мар-а-Лаго, а подключился онлайн. Неназванные чиновники Белого дома заявили газете, что протоколы безопасности не позволили Вэнсу присутствовать лично, поскольку многочисленные кортежи, въезжающие и выезжающие из резиденции, могли бы предупредить противников о готовящихся военных действиях. По данным Wall Street Journal, последующее молчание Вэнса в течение двух дней после начала операции в Иране его советники объяснили тем, что это дало возможность Трампу быть "единственным уведомителем" от лица американской администрации по вопросам ударов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Трамп интересуется мнением советников о Вэнсе и Рубио, пишут СМИ
08:32
 
