Вэнс поддерживает удары по Ирану, пишут СМИ
Вэнс поддерживает удары по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Вэнс поддерживает удары по Ирану, пишут СМИ
10.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
Вэнс поддерживает удары по Ирану, пишут СМИ
WSJ: Вэнс поддерживает удары по Ирану, но обеспокоен затяжным конфликтом
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддерживает удары по Ирану, но обеспокоен перспективой затяжного конфликта, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Он поддерживает нанесение удара по Ирану
, но остаётся обеспокоенным перспективой затяжной войны", - говорится в сообщении
Как пишет издание, в момент начала Трампом операции против Ирана Вэнс не присутствовал с президентом в его резиденции в Мар-а-Лаго, а подключился онлайн. Неназванные чиновники Белого дома заявили газете, что протоколы безопасности не позволили Вэнсу присутствовать лично, поскольку многочисленные кортежи, въезжающие и выезжающие из резиденции, могли бы предупредить противников о готовящихся военных действиях. По данным Wall Street Journal, последующее молчание Вэнса в течение двух дней после начала операции в Иране его советники объяснили тем, что это дало возможность Трампу быть "единственным уведомителем" от лица американской администрации по вопросам ударов.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
