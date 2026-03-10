https://ria.ru/20260310/uterya-2079592829.html
В МВД объяснили, что делать при утере паспорта за границей
В МВД объяснили, что делать при утере паспорта за границей
В МВД объяснили, что делать при утере паспорта за границей
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Если россиянин потерял заграничный или российский паспорт за границей, то он может получить временный документ для возвращения в Россию, обратившись в диппредставительство или консульство, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
гражданин, в том числе несовершеннолетний, утратил заграничный или внутрироссийский паспорт или срок действия таких паспортов истек, или они стали непригодными для использования,... (уполномоченный орган - ред.) выдает ему временный документ, удостоверяющий его личность и дающий право на возвращение в Россию", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что временный документ может выдать дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ, либо представительство федерального органа исполнительной власти, занимающегося вопросами иностранных дел, находящееся в пределах приграничной территории, в том числе в пункте пропуска через госграницу России.