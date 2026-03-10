В МВД объяснили, что делать при утере паспорта за границей

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Если россиянин потерял заграничный или российский паспорт за границей, то он может получить временный документ для возвращения в Россию, обратившись в диппредставительство или консульство, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.