Юрист рассказал, когда пропавших Усольцевых могут признать погибшими
Юрист рассказал, когда пропавших Усольцевых могут признать погибшими
Членов семьи Усольцевых, пропавших во время турпохода недалеко от поселка Кутурчин, могут признать погибшими в конце марта, до обнаружения их тел, считает... РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Членов семьи Усольцевых, пропавших во время турпохода недалеко от поселка Кутурчин, могут признать погибшими в конце марта, до обнаружения их тел, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"Объявить гражданина умершим может суд. Если по месту жительства нет информации о пропавшем и есть основания полагать, что были обстоятельства, угрожающие их жизни, то в течение шести месяцев могут признать погибшими. В конце марта истекает этот срок. Если у следствия нет оснований полагать, что эти люди живы, где-то скрываются, то суд, изучив материалы и опросив свидетелей, может признать супругов Усольцевых и их дочь погибшими", - сказал Соловьев
в беседе с aif.ru
.
По словам юриста, днем смерти Усольцевых будет считаться день вступления в законную силу решения суда об объявлении их умершими. Он добавил, что после признания Усольцевых погибшими их дети могут обратиться к нотариусу для решения вопроса о наследстве.
"Определять наследственную массу, смотреть, было ли завещание или нет. То есть, открывать наследственное дело. А вступить в наследство они смогут через полгода, то есть фактически спустя год с момента исчезновения семьи", - отметил Соловьев.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю
2 октября сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.