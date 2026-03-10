Юрист рассказал, когда пропавших Усольцевых могут признать погибшими

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Членов семьи Усольцевых, пропавших во время турпохода недалеко от поселка Кутурчин, могут признать погибшими в конце марта, до обнаружения их тел, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Объявить гражданина умершим может суд. Если по месту жительства нет информации о пропавшем и есть основания полагать, что были обстоятельства, угрожающие их жизни, то в течение шести месяцев могут признать погибшими. В конце марта истекает этот срок. Если у следствия нет оснований полагать, что эти люди живы, где-то скрываются, то суд, изучив материалы и опросив свидетелей, может признать супругов Усольцевых и их дочь погибшими", - сказал Соловьев в беседе с aif.ru

По словам юриста, днем смерти Усольцевых будет считаться день вступления в законную силу решения суда об объявлении их умершими. Он добавил, что после признания Усольцевых погибшими их дети могут обратиться к нотариусу для решения вопроса о наследстве.

"Определять наследственную массу, смотреть, было ли завещание или нет. То есть, открывать наследственное дело. А вступить в наследство они смогут через полгода, то есть фактически спустя год с момента исчезновения семьи", - отметил Соловьев.