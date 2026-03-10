Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, когда пропавших Усольцевых могут признать погибшими - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/usoltsevy-2079785128.html
Юрист рассказал, когда пропавших Усольцевых могут признать погибшими
Юрист рассказал, когда пропавших Усольцевых могут признать погибшими - РИА Новости, 10.03.2026
Юрист рассказал, когда пропавших Усольцевых могут признать погибшими
Членов семьи Усольцевых, пропавших во время турпохода недалеко от поселка Кутурчин, могут признать погибшими в конце марта, до обнаружения их тел, считает... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:18:00+03:00
2026-03-10T19:18:00+03:00
россия
красноярский край
происшествия
иван соловьев (юрист)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055684083_0:131:1281:851_1920x0_80_0_0_9dfdb1d8ae0ec5f0be13528388010dea.jpg
https://ria.ru/20260306/semja-2079047525.html
https://ria.ru/20260304/usoltsevy-2078504374.html
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055684083_48:0:1211:872_1920x0_80_0_0_399e3637de5327b1fdc8fe6d1ceff34e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, красноярский край, происшествия, иван соловьев (юрист)
Россия, Красноярский край, Происшествия, Иван Соловьев (юрист)
Юрист рассказал, когда пропавших Усольцевых могут признать погибшими

Юрист Соловьев: пропавших в октябре Усольцевых могут признать погибшими в марте

© Фото : КГКУ "Спасатель"/TelegramСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : КГКУ "Спасатель"/Telegram
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Членов семьи Усольцевых, пропавших во время турпохода недалеко от поселка Кутурчин, могут признать погибшими в конце марта, до обнаружения их тел, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"Объявить гражданина умершим может суд. Если по месту жительства нет информации о пропавшем и есть основания полагать, что были обстоятельства, угрожающие их жизни, то в течение шести месяцев могут признать погибшими. В конце марта истекает этот срок. Если у следствия нет оснований полагать, что эти люди живы, где-то скрываются, то суд, изучив материалы и опросив свидетелей, может признать супругов Усольцевых и их дочь погибшими", - сказал Соловьев в беседе с aif.ru.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В месте, где пропала семья Усольцевых, нет фотоловушек, заявил эксперт
6 марта, 15:39
По словам юриста, днем смерти Усольцевых будет считаться день вступления в законную силу решения суда об объявлении их умершими. Он добавил, что после признания Усольцевых погибшими их дети могут обратиться к нотариусу для решения вопроса о наследстве.
"Определять наследственную массу, смотреть, было ли завещание или нет. То есть, открывать наследственное дело. А вступить в наследство они смогут через полгода, то есть фактически спустя год с момента исчезновения семьи", - отметил Соловьев.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя дочь решила пойти в поход с родителями - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
СК опроверг одну из обсуждаемых теорий о пропаже Усольцевых
4 марта, 19:00
 
РоссияКрасноярский крайПроисшествияИван Соловьев (юрист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала