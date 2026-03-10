https://ria.ru/20260310/usa-2079767358.html
США используют население Ближнего Востока как щит, заявили в Иране
США используют население Ближнего Востока как щит, заявили в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
США используют население Ближнего Востока как щит, заявили в Иране
США используют население Ближнего Востока как щит, считает представитель вооруженных сил исламской республики Абольфазль Шекарчи. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
сша
ближний восток
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
ближний восток
иран
США используют население Ближнего Востока как щит, заявили в Иране
Шекарчи: США используют население Ближнего Востока как живой щит