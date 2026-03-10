Рейтинг@Mail.ru
На Украине разоблачили группу, похитившую средства "Укроборонпрома" - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/ukraina-2079804046.html
На Украине разоблачили группу, похитившую средства "Укроборонпрома"
На Украине разоблачили группу, похитившую средства "Укроборонпрома" - РИА Новости, 10.03.2026
На Украине разоблачили группу, похитившую средства "Укроборонпрома"
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу, которая украла... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:41:00+03:00
2026-03-10T21:41:00+03:00
в мире
великобритания
чехия
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
укроборонпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_124a4ffc1d079d490c194cc8d1cb79f3.jpg
https://ria.ru/20260310/ukraina-2079792826.html
https://ria.ru/20260310/ukraina-2079791130.html
великобритания
чехия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_20b837272f178754be56bb89b4bacf3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, чехия, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), укроборонпром
В мире, Великобритания, Чехия, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Укроборонпром
На Украине разоблачили группу, похитившую средства "Укроборонпрома"

НАБУ и САП разоблачили группу, похитившую почти $730 тысяч "Укроборонпрома"

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу, которая украла через компании из Великобритании и Чехии более 729 тысяч долларов средств украинских госпредприятий, участников концерна "Укроборонпром".
"НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая за 2014-2019 годы завладела средствами государственных предприятий, участников концерна "Укроборонпром", на общую сумму более 32 миллиона гривен (729 тысяч долларов – ред.), а также покушалась на завладение средствами этих государственных предприятий на сумму более 19 миллиона гривен (433 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал 80 килограмм золота и 35 тысяч евро
Вчера, 20:03
По данным ведомства, схема заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний из Великобритании и Чехии, в качестве посредников. Однако эти компании не оказывали никаких услуг, вместо них всю работу выполняли штатные сотрудники госпредприятия. В течение 2014-2019 годов деньги в размере 729 тысяч долларов проходили через счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.
Как сообщило НАБУ, чиновники предприятия в течение 2016-2019 годов подготовили документы для проведения через счета зарубежных компаний еще 433 тысяч долларов, однако этого не произошло, так как участники схемы узнали о следственных действиях НАБУ и САП.
По данным ведомства, среди подозреваемых - бывший директор государственного предприятия (в настоящее время занимает должность одного из заместителей генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность"), бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании. Им предъявлены обвинения по уголовным статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, о покушении на уголовное преступление, о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, о служебном подлоге.
По данным НАБУ, следствие продолжается, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности. Уточняется, что бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании также обвиняются в завладении 3,3 миллиона долларов госпредприятий, участников концерна "Укроборонпром", в другом уголовном производстве НАБУ и САП.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
В декабре сообщалось, что высокопоставленные украинские военные и руководство оборонного предприятия "Практика" стали фигурантами расследования о мошенничестве на десятки миллионов долларов при закупке бронемашин "Козак-5".
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Украина все больше похожа на "модернизированную хунту", заявил сенатор
Вчера, 19:53
 
В миреВеликобританияЧехияУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Укроборонпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала