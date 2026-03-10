На Украине разоблачили группу, похитившую средства "Укроборонпрома"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу, которая украла через компании из Великобритании и Чехии более 729 тысяч долларов средств украинских госпредприятий, участников концерна "Укроборонпром".

НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая за 2014-2019 годы завладела средствами государственных предприятий, участников концерна " Укроборонпром ", на общую сумму более 32 миллиона гривен (729 тысяч долларов – ред.), а также покушалась на завладение средствами этих государственных предприятий на сумму более 19 миллиона гривен (433 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении , опубликованном на сайте НАБУ.

По данным ведомства, схема заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний из Великобритании Чехии , в качестве посредников. Однако эти компании не оказывали никаких услуг, вместо них всю работу выполняли штатные сотрудники госпредприятия. В течение 2014-2019 годов деньги в размере 729 тысяч долларов проходили через счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.

Как сообщило НАБУ, чиновники предприятия в течение 2016-2019 годов подготовили документы для проведения через счета зарубежных компаний еще 433 тысяч долларов, однако этого не произошло, так как участники схемы узнали о следственных действиях НАБУ и САП.

По данным ведомства, среди подозреваемых - бывший директор государственного предприятия (в настоящее время занимает должность одного из заместителей генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность"), бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании. Им предъявлены обвинения по уголовным статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, о покушении на уголовное преступление, о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, о служебном подлоге.

По данным НАБУ, следствие продолжается, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности. Уточняется, что бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании также обвиняются в завладении 3,3 миллиона долларов госпредприятий, участников концерна "Укроборонпром", в другом уголовном производстве НАБУ и САП.

Сообщения о коррупции на Украине , в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.