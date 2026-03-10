https://ria.ru/20260310/ukraina-2079794086.html
Зеленский надеется заключить с США сделку по дронам
Зеленский надеется заключить с США сделку по дронам - РИА Новости, 10.03.2026
Зеленский надеется заключить с США сделку по дронам
Владимир Зеленский утверждает, что хотел бы заключить с США сделку по дронам, такое предложение от Киева поступало. РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что хотел бы заключить с США сделку по дронам, такое предложение от Киева поступало.
"Мы предлагали США стратегическое партнерство, Drone Deal. Там есть все наши дроны, технологии, в принципе частично то, чем сейчас мы экспертно будем помогать странам Ближнего Востока. Но системно это предложение было только для США. Не знаю, отказались ли они от этого... Но мы открыты, я очень хотел бы с президентом США (Дональдом Трампом - ред.) подписать этот договор", - сказал Зеленский украинским журналистам, его комментарий приводит украинское издание "Новости.LIVE".
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что администрация США в 2025 году отклонила предложение Украины передать технологии борьбы с иранскими ударными беспилотниками, однако недавно изменила позицию на фоне масштабных атак таких дронов в ходе конфликта с Ираном.
На прошлой неделе США официально обратились к Киеву за помощью в сфере противодействия беспилотникам, отмечает издание. При этом в Белом доме утверждают, что американские военные заранее готовились к возможным ответным действиям Ирана и успешно отражают большинство атак.