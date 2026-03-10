Зеленский надеется заключить с США сделку по дронам

"Мы предлагали США стратегическое партнерство, Drone Deal. Там есть все наши дроны, технологии, в принципе частично то, чем сейчас мы экспертно будем помогать странам Ближнего Востока. Но системно это предложение было только для США. Не знаю, отказались ли они от этого... Но мы открыты, я очень хотел бы с президентом США (Дональдом Трампом - ред.) подписать этот договор", - сказал Зеленский украинским журналистам, его комментарий приводит украинское издание "Новости.LIVE".