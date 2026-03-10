Рейтинг@Mail.ru
Зеленский надеется заключить с США сделку по дронам - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/ukraina-2079794086.html
Зеленский надеется заключить с США сделку по дронам
Зеленский надеется заключить с США сделку по дронам - РИА Новости, 10.03.2026
Зеленский надеется заключить с США сделку по дронам
Владимир Зеленский утверждает, что хотел бы заключить с США сделку по дронам, такое предложение от Киева поступало. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:15:00+03:00
2026-03-10T20:15:00+03:00
в мире
сша
киев
иран
владимир зеленский
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684354_0:186:3071:1914_1920x0_80_0_0_6f3d43f0cdb7f4d5dc5c926e5aa81c3a.jpg
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079793644.html
сша
киев
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684354_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a0213d1f7b4c8ed98594c79c80ccdd7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, иран, владимир зеленский, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Киев, Иран, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Зеленский надеется заключить с США сделку по дронам

Зеленский: Украина заинтересована в подписании договора по дронам с США

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что хотел бы заключить с США сделку по дронам, такое предложение от Киева поступало.
"Мы предлагали США стратегическое партнерство, Drone Deal. Там есть все наши дроны, технологии, в принципе частично то, чем сейчас мы экспертно будем помогать странам Ближнего Востока. Но системно это предложение было только для США. Не знаю, отказались ли они от этого... Но мы открыты, я очень хотел бы с президентом США (Дональдом Трампом - ред.) подписать этот договор", - сказал Зеленский украинским журналистам, его комментарий приводит украинское издание "Новости.LIVE".
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что администрация США в 2025 году отклонила предложение Украины передать технологии борьбы с иранскими ударными беспилотниками, однако недавно изменила позицию на фоне масштабных атак таких дронов в ходе конфликта с Ираном.
На прошлой неделе США официально обратились к Киеву за помощью в сфере противодействия беспилотникам, отмечает издание. При этом в Белом доме утверждают, что американские военные заранее готовились к возможным ответным действиям Ирана и успешно отражают большинство атак.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США не дают Украине лицензию на производство противоракет, заявил Зеленский
Вчера, 20:12
 
В миреСШАКиевИранВладимир ЗеленскийДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала