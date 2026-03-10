https://ria.ru/20260310/ukraina-2079792826.html
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал 80 килограмм золота и 35 тысяч евро
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал 80 килограмм золота и 35 тысяч евро - РИА Новости, 10.03.2026
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал 80 килограмм золота и 35 тысяч евро
Сотрудник районного ТЦК в Киевской области задекларировал 80 килограмм золота и 35 тысяч евро, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:03:00+03:00
2026-03-10T20:03:00+03:00
2026-03-10T20:03:00+03:00
киевская область
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
https://ria.ru/20260310/odessa-2079787315.html
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, украина, в мире
Киевская область, Украина, В мире
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал 80 килограмм золота и 35 тысяч евро
РИА Новости: на Украине сотрудник ТЦК задекларировал 80 кг золота и 35 тыс евро