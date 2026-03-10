Рейтинг@Mail.ru
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал 80 килограмм золота и 35 тысяч евро
20:03 10.03.2026
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал 80 килограмм золота и 35 тысяч евро
Сотрудник районного ТЦК в Киевской области задекларировал 80 килограмм золота и 35 тысяч евро, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.03.2026
киевская область, украина, в мире
Киевская область, Украина, В мире
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Сотрудник районного ТЦК в Киевской области задекларировал 80 килограмм золота и 35 тысяч евро, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сотрудник 1-го отдела Бучанского районного ТЦК (украинский военкомат-ред.) в Киевской области О. Коломиец решил задекларировать почти 80 килограмм золота и около 35 тысяч евро", – сообщил источник.
Собеседник агентства уточнил, что об источниках своих сверхдоходов работник ТЦК не сообщает, но при этом сотрудник бывшего военкомата официально перемещается на скромном автомобиле Renault Lodgy стоимостью около двух миллионов рублей.
Киевская область, Украина, В мире
 
 
