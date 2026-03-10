ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Украина вместо образа "витрины свободы" все больше становится похожа на "модернизированную хунту" с внешним управлением и "красивой упаковкой для западной прессы", заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.