Украина все больше похожа на "модернизированную хунту", заявил сенатор - РИА Новости, 10.03.2026
19:53 10.03.2026
Украина все больше похожа на "модернизированную хунту", заявил сенатор
Украина все больше похожа на "модернизированную хунту", заявил сенатор

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Украина вместо образа "витрины свободы" все больше становится похожа на "модернизированную хунту" с внешним управлением и "красивой упаковкой для западной прессы", заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Украину уже никто не пытается продать как "витрину свободы", а скорее она все больше похожа на "модернизированную хунту" с внешним управлением и красивой упаковкой для западной прессы, что-то напоминающее сюжеты прозападных диктатур времён Холодной войны", - сказал Волошин.
Сенатор добавил, что пока это выгодно спонсорам Киева, никакой реальной смены власти на Украине не допустят, при этом главной ценностью Запада будет не демократия, а управляемость и способность обеспечить продолжение войны против России.
