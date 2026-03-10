"Много смертей". На Украине признали тяжелую правду об окончании конфликта

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов высказался за скорейшее завершение конфликта, но не стал отвечать на вопрос, поддерживает ли он идею вывода ВСУ из Донбасса, его слова приводит украинское издание "Страна.ua".
"Я не буду отвечать. У меня есть собственное мнение. Я не высшее военно-политическое руководство, у меня нет всей полноты информации, как проходят переговоры. Что бы я ни сказал, это не будет воспринято частью общества. Могу сказать только, что хочу, чтобы конфликт быстрее закончился. Слишком много смертей. Люди очень устали. И я сам тоже", — сказал он.
Филатов также добавил, что мэру Харькова Игорю Терехову позволяют критиковать действия ТЦК и властей в целом, в то время как на других представителей местного самоуправления за такое заводят уголовные дела.
"Сейчас мэр Харькова может критиковать министра энергетики, Укрэнерго и даже ТЦК. Даже не хочу представлять, что было бы, если бы я стал критиковать Укрэнерго, Дениса Анатольевича Шмыгаля и ТЦК. Что было бы? Новое уголовное дело", — заключил Филатов.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.