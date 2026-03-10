"Много смертей". На Украине признали тяжелую правду об окончании конфликта

«

"Я не буду отвечать. У меня есть собственное мнение. Я не высшее военно-политическое руководство, у меня нет всей полноты информации, как проходят переговоры. Что бы я ни сказал, это не будет воспринято частью общества. Могу сказать только, что хочу, чтобы конфликт быстрее закончился. Слишком много смертей. Люди очень устали. И я сам тоже", — сказал он.