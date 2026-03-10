Рейтинг@Mail.ru
19:11 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/ukraina-2079783675.html
Вопрос украинского урегулирования движется вперед, заявил Уиткофф
Вопрос украинского урегулирования движется вперед, заявил Уиткофф

Уиткофф: переговорный процесс по Украине движется вперед

© REUTERS / Kevin LamarqueСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Специальный посланник США Стив Уиткофф . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине продолжает двигаться вперед, заявил во вторник спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
"Это (переговорный процесс - ред.) движется вперед", - заявил он в интервью телеканалу CNBC.
Комментируя настрой американской администрации по вопросу украинского урегулирования, Уиткофф отметил, что конфликту нужно положить конец.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Встреча по Украине, вероятно, пройдет на следующей неделе, заявил Уиткофф
