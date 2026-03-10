https://ria.ru/20260310/ukraina-2079783675.html
Вопрос украинского урегулирования движется вперед, заявил Уиткофф
Вопрос украинского урегулирования движется вперед, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2026
Вопрос украинского урегулирования движется вперед, заявил Уиткофф
Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине продолжает двигаться вперед, заявил во вторник спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:11:00+03:00
2026-03-10T19:11:00+03:00
2026-03-10T19:11:00+03:00
в мире
украина
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075565173_0:295:3077:2026_1920x0_80_0_0_2599946362443761b5a8e6194c8d9e82.jpg
https://ria.ru/20260310/uitkoff-2079781921.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075565173_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_523e1eec223c2ee72dbe19be31b8067a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Вопрос украинского урегулирования движется вперед, заявил Уиткофф
Уиткофф: переговорный процесс по Украине движется вперед