Протокол соглашения ЕС о выделении кредита Украине не готов, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Протокол соглашения между Европейской комиссией и Украиной о предоставлении Киеву кредита на 90 миллиардов евро не готов, признал на пресс-конференции еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

"Мы работаем с украинскими властями над завершением финансовой стратегии и протокола соглашения, который устанавливает условия получения кредита. Это позволит осуществить выделение средств после завершения законодательного процесса. Среди государств-членов существует широкий консенсус относительно срочности продвижения этого кредита для Украины", - сказал он.