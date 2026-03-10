https://ria.ru/20260310/ukraina-2079728156.html
Протокол соглашения ЕС о выделении кредита Украине не готов, заявили в ЕК
Протокол соглашения ЕС о выделении кредита Украине не готов, заявили в ЕК - РИА Новости, 10.03.2026
Протокол соглашения ЕС о выделении кредита Украине не готов, заявили в ЕК
Протокол соглашения между Европейской комиссией и Украиной о предоставлении Киеву кредита на 90 миллиардов евро не готов, признал на пресс-конференции... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:06:00+03:00
2026-03-10T16:06:00+03:00
2026-03-10T16:06:00+03:00
в мире
украина
киев
венгрия
валдис домбровскис
петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20260310/es-2079717003.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, венгрия, валдис домбровскис, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Валдис Домбровскис, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Протокол соглашения ЕС о выделении кредита Украине не готов, заявили в ЕК
Домбровскис: протокол соглашения ЕК о предоставлении кредита Киеву не готов