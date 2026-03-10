Рейтинг@Mail.ru
Протокол соглашения ЕС о выделении кредита Украине не готов, заявили в ЕК - РИА Новости, 10.03.2026
16:06 10.03.2026
Протокол соглашения ЕС о выделении кредита Украине не готов, заявили в ЕК
Протокол соглашения ЕС о выделении кредита Украине не готов, заявили в ЕК

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Протокол соглашения между Европейской комиссией и Украиной о предоставлении Киеву кредита на 90 миллиардов евро не готов, признал на пресс-конференции еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы работаем с украинскими властями над завершением финансовой стратегии и протокола соглашения, который устанавливает условия получения кредита. Это позволит осуществить выделение средств после завершения законодательного процесса. Среди государств-членов существует широкий консенсус относительно срочности продвижения этого кредита для Украины", - сказал он.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе".
ЕС выдаст Украине кредит, несмотря на вето со стороны Венгрии, заявили в ЕК
