Рада провалила голосование по вопросу лишения госнаград чемпиона Бубки
15:39 10.03.2026
Рада провалила голосование по вопросу лишения госнаград чемпиона Бубки
в мире
украина
донецк
россия
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
украина
донецк
россия
в мире, украина, донецк, россия, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, Донецк, Россия, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
Чемпион и рекордсмен мира Сергей Бубка (СССР) устанавливает новый мировой рекорд в прыжках с шестом (601 см) на Играх доброй воли
Чемпион и рекордсмен мира Сергей Бубка (СССР) устанавливает новый мировой рекорд в прыжках с шестом (601 см) на Играх доброй воли - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Чемпион и рекордсмен мира Сергей Бубка (СССР) устанавливает новый мировой рекорд в прыжках с шестом (601 см) на Играх доброй воли . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Верховная рада Украины не могла набрать голосов, чтобы направить Владимиру Зеленскому запрос о лишении государственных наград и званий олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира по прыжкам с шестом Сергея Бубки, сообщила во вторник украинский депутат София Федина.
Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич, выступая в Раде, обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме и призвал лишить его звания героя Украины. Позднее депутат украинского парламента Артем Дмитрук назвал Гераскевича неудачником.
Сергей Бубка - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Скандальный украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
26 февраля, 14:02
"Рада провалила направление запроса к президенту Украины о лишении государственных наград и почетных званий Сергея Бубки и Яны Клочковой", - написала Федина в своем Telegram-канале.
Зеленский в декабре подписал указ о прекращении выплат олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира в прыжках с шестом Сергею Бубке, четырехкратной олимпийской чемпионке в плавании Яне Клочковой.
Бубке 62 года, он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. Бубка с 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины, по информации СМИ, он проживает в Монако. В 2024 году Бубка был переизбран членом Международного олимпийского комитета.
Пленарное заседание Госдумы РФ, завершающее осеннюю сессию - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Фетисов назвал безумным украинское решение по Бубке
19 декабря 2025, 13:26
 
