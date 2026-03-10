Рада провалила голосование по вопросу лишения госнаград чемпиона Бубки

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Верховная рада Украины не могла набрать голосов, чтобы направить Владимиру Зеленскому запрос о лишении государственных наград и званий олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира по прыжкам с шестом Сергея Бубки, сообщила во вторник украинский депутат София Федина.