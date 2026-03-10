Рада провалила голосование по вопросу лишения госнаград чемпиона Бубки

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Верховная рада Украины не могла набрать голосов, чтобы направить Владимиру Зеленскому запрос о лишении государственных наград и званий олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира по прыжкам с шестом Сергея Бубки, сообщила во вторник украинский депутат София Федина.
Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич, выступая в Раде, обвинил олимпийского чемпиона Сергея Бубку в коллаборационизме и призвал лишить его звания героя Украины. Позднее депутат украинского парламента Артем Дмитрук назвал Гераскевича неудачником.
"Рада провалила направление запроса к президенту Украины о лишении государственных наград и почетных званий Сергея Бубки и Яны Клочковой", - написала Федина в своем Telegram-канале.
Зеленский в декабре подписал указ о прекращении выплат олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира в прыжках с шестом Сергею Бубке, четырехкратной олимпийской чемпионке в плавании Яне Клочковой.
Бубке 62 года, он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. Бубка с 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины, по информации СМИ, он проживает в Монако. В 2024 году Бубка был переизбран членом Международного олимпийского комитета.
Фетисов назвал безумным украинское решение по Бубке
19 декабря 2025, 13:26