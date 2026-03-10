В Раде в день голосования о повышении налогов почти пустой зал

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Верховной раде Украины сегодня снова почти пустой зал, несмотря на запланированное рассмотрение важных законопроектов, необходимых для получения финансирования Международного валютного фонда (МВФ) и ЕС, в том числе, о повышении налогов, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Верховной раде сегодня снова почти пусто, хотя запланировано рассмотрение законопроектов, необходимых для получения финансирования МВФ и ЕС, в частности, о повышении налогов. Напомним, что Украина рискует уже в апреле остаться без внешней помощи", - сообщило издание в своем Telegram-канале.
Правительство Украины в январе согласилось повысить налоги ради получения очередного кредитного транша от МВФ.
Как сообщила ранее в феврале глава правительства Юлия Свириденко, законопроекты по каждому из пунктов требований МВФ (НДС для физических лиц-предпринимателей, пошлины на посылки, налог для цифровых платформ) объединят в один большой законопроект - Beautiful Tax Bill, - который депутатам Рады нужно будет принять в марте, при этом она отметила, что голосов для этого в парламенте может не хватить.
Украина накануне должна была перевести Международному валютному фонду первый из мартовских платежей в размере более чем 171 миллиона долларов, выяснило ранее РИА Новости, изучив документы фонда. Глава миссии фонда по Украине Гэвин Грей 27 февраля говорил, что риски невыплаты Украиной кредита МВФ и отказа внешних доноров от помощи Киеву очень высоки и связаны между собой.
При этом руководство МВФ в конце февраля одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.