14:29 10.03.2026
В Раде в день голосования о повышении налогов почти пустой зал
в мире
украина
киев
мвф
верховная рада украины
украина
киев
В Раде в день голосования о повышении налогов почти пустой зал

В Верховной раде Украины в день голосования о повышении налогов почти пустой зал

Здание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Верховной раде Украины сегодня снова почти пустой зал, несмотря на запланированное рассмотрение важных законопроектов, необходимых для получения финансирования Международного валютного фонда (МВФ) и ЕС, в том числе, о повышении налогов, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Верховной раде сегодня снова почти пусто, хотя запланировано рассмотрение законопроектов, необходимых для получения финансирования МВФ и ЕС, в частности, о повышении налогов. Напомним, что Украина рискует уже в апреле остаться без внешней помощи", - сообщило издание в своем Telegram-канале.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Пойти воевать". На Западе выступили с радикальным планом по Украине
27 февраля, 12:19
Правительство Украины в январе согласилось повысить налоги ради получения очередного кредитного транша от МВФ.
Как сообщила ранее в феврале глава правительства Юлия Свириденко, законопроекты по каждому из пунктов требований МВФ (НДС для физических лиц-предпринимателей, пошлины на посылки, налог для цифровых платформ) объединят в один большой законопроект - Beautiful Tax Bill, - который депутатам Рады нужно будет принять в марте, при этом она отметила, что голосов для этого в парламенте может не хватить.
Украина накануне должна была перевести Международному валютному фонду первый из мартовских платежей в размере более чем 171 миллиона долларов, выяснило ранее РИА Новости, изучив документы фонда. Глава миссии фонда по Украине Гэвин Грей 27 февраля говорил, что риски невыплаты Украиной кредита МВФ и отказа внешних доноров от помощи Киеву очень высоки и связаны между собой.
При этом руководство МВФ в конце февраля одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Спецслужбы Украины потеряли чувство реальности, заявил Бортников
Вчера, 10:03
 
В миреУкраинаКиевМВФВерховная Рада Украины
 
 
