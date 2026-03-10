https://ria.ru/20260310/ukraina-2079693997.html
В Нацгвардии Украины создают полки беспилотных систем
Новые боевые подразделения, в том числе полки беспилотных систем, создают в национальной гвардии Украины, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко. РИА Новости, 10.03.2026
