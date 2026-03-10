Рейтинг@Mail.ru
14:02 10.03.2026
В Нацгвардии Украины создают полки беспилотных систем
украина, игорь клименко, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Игорь Клименко, Вооруженные силы Украины, В мире
В Нацгвардии Украины создают полки беспилотных систем

Клименко: в Нацгвардии Украины создают полки беспилотных систем

Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Новые боевые подразделения, в том числе полки беспилотных систем, создают в национальной гвардии Украины, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.
"Сегодня подписал приказ о формировании в составе корпусов национальной гвардии Украины полков беспилотных систем, штурмовых полков, отдельного полка прикрытия воздушного пространства", - написал Клименко в своем Telegram-канале, добавив, что это должно усилить подразделения на фронте.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщал, что в украинской армии намерены создать новый род войск в помощь не справляющейся со своими задачами ПВО.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Полицейских в Сумской области массово переводят в Нацгвардию Украины
5 марта, 06:39
 
УкраинаИгорь КлименкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
