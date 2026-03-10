https://ria.ru/20260310/ukraina-2079660112.html
ВСУ потеряли свыше 190 военных в зоне действия "Запада" за сутки
ВСУ потеряли свыше 190 военных в зоне действия "Запада" за сутки - РИА Новости, 10.03.2026
ВСУ потеряли свыше 190 военных в зоне действия "Запада" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, потери украинских формирований составили свыше 190 военнослужащих, сообщили в РИА Новости, 10.03.2026
