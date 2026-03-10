Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 190 военных в зоне действия "Запада" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 10.03.2026
ВСУ потеряли свыше 190 военных в зоне действия "Запада" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, потери украинских формирований составили свыше 190 военнослужащих, сообщили в РИА Новости, 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, потери украинских формирований составили свыше 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Александровка и Паламаревка в Харьковской области, Красный Лиман, Святогорск и Лозовое в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
