В трех украинских областях частично пропал свет

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Часть потребителей в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях остались без электроснабжения после взрывов, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны.
"Часть общин в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
По данным ведомства, в некоторых регионах Украины прогнозируется применение графиков почасовых отключений в вечерние часы пикового потребления. Также в течение дня в части областей действуют графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.