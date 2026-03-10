Рейтинг@Mail.ru
В трех украинских областях частично пропал свет - РИА Новости, 10.03.2026
12:02 10.03.2026
В трех украинских областях частично пропал свет
В трех украинских областях частично пропал свет
Часть потребителей в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях остались без электроснабжения после взрывов, сообщили во вторник в министерстве энергетики РИА Новости, 10.03.2026
в мире, украина, харьковская область, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Украина, Харьковская область, Денис Шмыгаль, ДТЭК
В трех украинских областях частично пропал свет

Часть Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей остались без света

Линии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Часть потребителей в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях остались без электроснабжения после взрывов, сообщили во вторник в министерстве энергетики страны.
"Часть общин в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
По данным ведомства, в некоторых регионах Украины прогнозируется применение графиков почасовых отключений в вечерние часы пикового потребления. Также в течение дня в части областей действуют графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
