Бортников ответил на вопрос об отмене режима КТО в приграничье с Украиной

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вопрос отмены режима контртеррористической операции (КТО) в приграничных с Украиной регионах будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования "буферной зоны" вдоль нынешней линии государственной границы РФ, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

"Ситуация остается достаточно острой, а режим КТО позволяет оперативно выявлять и пресекать диверсионно-террористические вылазки со стороны Украины. Полагаю, данный вопрос будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования "буферной зоны" вдоль нынешней линии государственной границы. А чтобы это продвижение продолжалось, согласитесь, необходимо обеспечить крепкий, надежный и стабильный тыл", - пояснил Бортников.