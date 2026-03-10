Рейтинг@Mail.ru
10:14 10.03.2026
Бортников ответил на вопрос об отмене режима КТО в приграничье с Украиной
Бортников ответил на вопрос об отмене режима КТО в приграничье с Украиной
Вопрос отмены режима контртеррористической операции (КТО) в приграничных с Украиной регионах будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:14:00+03:00
2026-03-10T10:14:00+03:00
украина
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
украина, россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Украина, Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Бортников ответил на вопрос об отмене режима КТО в приграничье с Украиной

Бортников: отмена режима КТО в приграничье с Украиной пока не планируется

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудники подразделений специального назначения
Сотрудники подразделений специального назначения - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Сотрудники подразделений специального назначения . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вопрос отмены режима контртеррористической операции (КТО) в приграничных с Украиной регионах будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования "буферной зоны" вдоль нынешней линии государственной границы РФ, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
В интервью "Российской газете" по случаю 20-летия НАК на вопрос, планируется ли отмена режима КТО в приграничье с Украиной, Бортников ответил "пока нет".
"Ситуация остается достаточно острой, а режим КТО позволяет оперативно выявлять и пресекать диверсионно-террористические вылазки со стороны Украины. Полагаю, данный вопрос будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования "буферной зоны" вдоль нынешней линии государственной границы. А чтобы это продвижение продолжалось, согласитесь, необходимо обеспечить крепкий, надежный и стабильный тыл", - пояснил Бортников.
Задержание террориста - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
20 февраля, 13:20
 
УкраинаРоссияАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
