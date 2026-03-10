https://ria.ru/20260310/ukraina-2079626893.html
Бортников ответил на вопрос об отмене режима КТО в приграничье с Украиной
10.03.2026
Бортников ответил на вопрос об отмене режима КТО в приграничье с Украиной
Вопрос отмены режима контртеррористической операции (КТО) в приграничных с Украиной регионах будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:14:00+03:00
2026-03-10T10:14:00+03:00
2026-03-10T10:14:00+03:00
Бортников ответил на вопрос об отмене режима КТО в приграничье с Украиной
Бортников: отмена режима КТО в приграничье с Украиной пока не планируется
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вопрос отмены режима контртеррористической операции (КТО) в приграничных с Украиной регионах будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования "буферной зоны" вдоль нынешней линии государственной границы РФ, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
В интервью "Российской газете"
по случаю 20-летия НАК
на вопрос, планируется ли отмена режима КТО в приграничье с Украиной
, Бортников
ответил "пока нет".
"Ситуация остается достаточно острой, а режим КТО позволяет оперативно выявлять и пресекать диверсионно-террористические вылазки со стороны Украины. Полагаю, данный вопрос будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования "буферной зоны" вдоль нынешней линии государственной границы. А чтобы это продвижение продолжалось, согласитесь, необходимо обеспечить крепкий, надежный и стабильный тыл", - пояснил Бортников.