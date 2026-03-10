Рейтинг@Mail.ru
СМИ: у Киева возникли новые проблемы из-за Трампа
01:27 10.03.2026
СМИ: у Киева возникли новые проблемы из-за Трампа
Украина боится конкуренции за американские комплексы ПВО из-за нападения США и Израиля на Иран, организованного президентом США Дональдом Трампом, пишет... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, владимир зеленский, масуд пезешкиан, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Масуд Пезешкиан, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: у Киева возникли новые проблемы из-за Трампа

Guardian: Киев боится конкуренции за системы ПВО из-за нападения на Иран

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украина боится конкуренции за американские комплексы ПВО из-за нападения США и Израиля на Иран, организованного президентом США Дональдом Трампом, пишет британская газета Guardian.
"Сейчас есть несколько богатых стран, готовых увеличить свои расходы на противовоздушную оборону, а это означает, что Украина может получить меньше (ПВО. — Прим. ред.) на рынке, который и без того перегружен", — говорится в материале.
Издание отмечает, что конфликт в Иране отвлекает внимание США от процесса мирных переговоров между Украиной и Россией, пусть и неясно, как он повлияет на исход противостояния Москвы и Киева.
Газета Handelsblatt ранее сообщала со ссылкой на источники в военных кругах, что операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к дефициту ракет для систем Patriot. По информации издания, в первые дни боевых действий одни только страны Персидского залива израсходовали около 800 ракет ЗРК Patriot. Не менее существенный расход ракет также отмечается у США и Израиля.
В прошлый вторник Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, США и еще как минимум одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВладимир ЗеленскийМасуд ПезешкианВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала