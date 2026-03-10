Рейтинг@Mail.ru
"Бунты уже начались". Грозит ли Украине новый Майдан
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 10.03.2026
"Бунты уже начались". Грозит ли Украине новый Майдан
"Бунты уже начались". Грозит ли Украине новый Майдан - РИА Новости, 10.03.2026
"Бунты уже начались". Грозит ли Украине новый Майдан
Сергей Лебедев вынужден был покинуть родной Николаев еще во времена Русской весны в 2014-м — за активистами "Антмайдана" украинские спецслужбы вели настоящую... РИА Новости, 10.03.2026
Нармания Давид
украина, вооруженные силы украины, киев, львов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Львов
"Бунты уже начались". Грозит ли Украине новый Майдан

Лебедев: ТЦК намеренно занижают число погибших, чтобы не платить компенсации

© Фото : СТРАНА.uaУчастники акции протеста за отставку Зеленского и увольнение Ермака в Киеве, Украина
Участники акции протеста за отставку Зеленского и увольнение Ермака в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : СТРАНА.ua
Участники акции протеста за отставку Зеленского и увольнение Ермака в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Сергей Лебедев вынужден был покинуть родной Николаев еще во времена Русской весны в 2014-м — за активистами "Антмайдана" украинские спецслужбы вели настоящую охоту. Однако сеть контактов осталась и Лебедев, более известный для своих под позывным Лохматый, координирует пророссийское сопротивление, поддерживая связь с жителями родного города и других регионов Украины. О том, как они видят перспективы нынешнего конфликта, — в материале РИА Новости.

Не единственный союзник

Сеть контактов Лебедева в последние несколько месяцев столкнулась с серьезным испытанием.
"Из-за отключений света возникла проблема: некоторые стали реже выходить на связь, — признается он. — Когда электричество дают на два часа в сутки, нужно зарядить гаджеты, помыться-постираться, решить бытовые вопросы. Не все успевают написать Лохматому".
Но при этом, отмечает собеседник РИА Новости, люди понимают, зачем это делается, а подписчики его телеграм-канала сами часто сообщают о результатах ударов.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПоследствия удара по тепловой электростанции на Украине
Последствия удара по тепловой электростанции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Последствия удара по тепловой электростанции на Украине
"Когда многие писали о том, что "Орешник" во Львове ударил по газохранилищу, мне сразу сказали, что это неверно — попали по авиаремонтному заводу. Там была мощная детонация, туда поехала куча скорых и полетели спасательные вертолеты. Значит, досталось кому-то из высокопоставленных военных — французам, немцам, британцам. За условными румынами украинские власти вертолеты не присылают", — объясняет Лебедев.
По данным его сторонников, удары по энергетике серьезно осложнили ситуацию на Украине. Киевские власти были вынуждены перенаправить электроснабжение с гражданских объектов на предприятия ВПК.
"То, что Киеву удалось пережить эту зиму, еще не показатель, — убежден активист. — Когда были морозы, из города многие уехали. Знакомый рассказывал: идешь по городу вечером, светится треть окон. Все старались вывезти семьи либо в деревни, либо на Западную Украину. Тепла порой вообще не было, свет — на несколько часов в день. Канализация и так плохо работала, а тут еще и замерзла".
Примерно так же было и в других городах.
"Особенно тяжело в Николаеве — свет по два часа. Люди возмутились: по городу почти нет прилетов, АЭС под боком, а электричества нет. Как потом объяснил местный губернатор Ким, это якобы потому, что область делится с регионами", — отмечает Лебедев.

И мужчин, и женщин

"Россия 1990-х — это модный курорт по сравнению с сегодняшней Украиной, — продолжает он. — Страна, по сути, разделилась на два лагеря: те, кто связан с войной, и те, кто пытается выжить. Все просто: либо ты в армии, либо ты ничего не ешь".
Цены растут, увеличивается число краж и грабежей.
© СоцсетиРасстрелянный микроавтобус ТЦК в Рудно
Расстрелянный микроавтобус ТЦК в Рудно - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Соцсети
Расстрелянный микроавтобус ТЦК в Рудно
"Особенно часто это происходило в Киеве во время блэкаутов. Пока люди отсиживались на дачах, обчищали квартиры, магазины — сигнализации ведь не работают", — поясняет Лохматый.
Мужчины без брони от призыва прячутся от ТЦК и не могут найти работу. А скандалы с людоловами воспринимаются как данность.
"Негативная реакция, конечно, есть, сопротивляются иногда даже, но обычно это вызывает вопросы в духе "Ну а чего он один пошел, ходите по пять-семь человек, чтобы отбиться", — добавляет активист.
Откупиться все сложнее. Сейчас для того, чтобы выйти из ТЦК, когда тебя уже доставили туда, нужна взятка в 20-25 тысяч долларов. Патрулю — тысяча при проверке документов.
"Но тысяча для тех, кто до сих пор не уехал, — неподъемные деньги", — уточняет собеседник РИА Новости.
Да и патрульные не слишком берут взятки — боятся сами загреметь на передовую.
© РИА НовостиСергей Лебедев
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости
Сергей Лебедев
"Там велик риск наткнуться на тех, кого сам недавно отправил на фронт. А дружественный огонь всегда самый точный", — с ухмылкой говорит Лебедев.
Все чаще под мобилизацию попадают женщины — и речь не только о медиках. Сперва берут на тыловые должности, а потом — в окопы. Особенно это заметно на Сумском направлении.

"Отцы-командиры"

Обман с выплатами семьям погибших — повсеместное явление.
"Именно этим обусловлено огромное число пропавших без вести у ВСУ. Знакомая в одном из военкоматов сообщила, что у них установка признавать погибшим только каждого десятого", — рассказывает Лохматый.
Но даже если дают деньги, надо "поделиться с отцами-командирами".
© Фото : Анна СкороходУчастники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве
Участники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Анна Скороход
Участники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве
Причем в ВСУ тоже нет единства. Можно выделить три категории военнослужащих.
"Первые — закоренелые, воюющие с 2014-го, их мало осталось, и их недолюбливают, считают, что именно из-за них все началось. Основная масса — призванные после 2022-го и воюющие довольно долго. Наконец, свежемобилизованные — но их практически ни во что не ставят", — перечисляет активист.
Подкрепляют боеспособность ВСУ наемники. Среди них много латиноамериканцев.
"И это дает о себе знать — в той же Мексике, Бразилии или Колумбии члены наркокартелей возвращаются с украинским опытом, применяют полученные навыки и технологии. Те же FPV-дроны", — указывает Лебедев.
Украинские военнослужащие тоже стремятся на этом заработать — спрос на них есть и у американских, и у европейских ЧВК.
"Повоевал полгода — без проблем устроишься, даже выехать помогут, если хороший специалист. В основном отправляют в Африку", — уточняет Лохматый.
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие
Это многих устраивает — условия службы в ВСУ гораздо хуже, а на гражданке попросту не на что жить.
Однако, несмотря на все сложности, с которыми столкнулось население, ожидать каких-то протестов, которые могли бы повлиять на положение дел в стране, по мнению собеседника РИА Новости, не стоит.
"Бунты есть, но они локализованы. Да, 95% мечтает только об одном: оказаться подальше от Украины, как только все закончится. Им не нравится нынешняя власть, они не верят ни Зеленскому, ни его потенциальным конкурентам. Но нового Майдана не будет — лидера, способного сплотить людей и как-то координировать, сразу уберут", — предупреждает Лебедев.
К тому же, добавляет он, все значимые фигуры на Украине сегодня в той или иной степени контролируются Европой и США. Впрочем, и они понимают, что Киеву необходимо искать выход из тупика.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевЛьвов
 
 
Версия 2023.1 Beta
