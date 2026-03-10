"Бунты уже начались". Грозит ли Украине новый Майдан

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Сергей Лебедев вынужден был покинуть родной Николаев еще во времена Русской весны в 2014-м — за активистами "Антмайдана" украинские спецслужбы вели настоящую охоту. Однако сеть контактов осталась и Лебедев, более известный для своих под позывным Лохматый, координирует пророссийское сопротивление, поддерживая связь с жителями родного города и других регионов Украины. О том, как они видят перспективы нынешнего конфликта, — в материале РИА Новости.

Не единственный союзник

Сеть контактов Лебедева в последние несколько месяцев столкнулась с серьезным испытанием.

"Из-за отключений света возникла проблема: некоторые стали реже выходить на связь, — признается он. — Когда электричество дают на два часа в сутки, нужно зарядить гаджеты, помыться-постираться, решить бытовые вопросы. Не все успевают написать Лохматому".

Но при этом, отмечает собеседник РИА Новости, люди понимают, зачем это делается, а подписчики его телеграм-канала сами часто сообщают о результатах ударов.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Последствия удара по тепловой электростанции на Украине © REUTERS / Valentyn Ogirenko Последствия удара по тепловой электростанции на Украине

"Когда многие писали о том, что "Орешник" во Львове ударил по газохранилищу, мне сразу сказали, что это неверно — попали по авиаремонтному заводу. Там была мощная детонация, туда поехала куча скорых и полетели спасательные вертолеты. Значит, досталось кому-то из высокопоставленных военных — французам, немцам, британцам. За условными румынами украинские власти вертолеты не присылают", — объясняет Лебедев.

По данным его сторонников, удары по энергетике серьезно осложнили ситуацию на Украине . Киевские власти были вынуждены перенаправить электроснабжение с гражданских объектов на предприятия ВПК.

"То, что Киеву удалось пережить эту зиму, еще не показатель, — убежден активист. — Когда были морозы, из города многие уехали. Знакомый рассказывал: идешь по городу вечером, светится треть окон. Все старались вывезти семьи либо в деревни, либо на Западную Украину. Тепла порой вообще не было, свет — на несколько часов в день. Канализация и так плохо работала, а тут еще и замерзла".

Примерно так же было и в других городах.

"Особенно тяжело в Николаеве — свет по два часа. Люди возмутились: по городу почти нет прилетов, АЭС под боком, а электричества нет. Как потом объяснил местный губернатор Ким, это якобы потому, что область делится с регионами", — отмечает Лебедев.

И мужчин, и женщин

"Россия 1990-х — это модный курорт по сравнению с сегодняшней Украиной, — продолжает он. — Страна, по сути, разделилась на два лагеря: те, кто связан с войной, и те, кто пытается выжить. Все просто: либо ты в армии, либо ты ничего не ешь".

Цены растут, увеличивается число краж и грабежей.

© Соцсети Расстрелянный микроавтобус ТЦК в Рудно © Соцсети Расстрелянный микроавтобус ТЦК в Рудно

"Особенно часто это происходило в Киеве во время блэкаутов. Пока люди отсиживались на дачах, обчищали квартиры, магазины — сигнализации ведь не работают", — поясняет Лохматый.

Мужчины без брони от призыва прячутся от ТЦК и не могут найти работу. А скандалы с людоловами воспринимаются как данность.

"Негативная реакция, конечно, есть, сопротивляются иногда даже, но обычно это вызывает вопросы в духе "Ну а чего он один пошел, ходите по пять-семь человек, чтобы отбиться", — добавляет активист.

Откупиться все сложнее. Сейчас для того, чтобы выйти из ТЦК, когда тебя уже доставили туда, нужна взятка в 20-25 тысяч долларов. Патрулю — тысяча при проверке документов.

"Но тысяча для тех, кто до сих пор не уехал, — неподъемные деньги", — уточняет собеседник РИА Новости.

Да и патрульные не слишком берут взятки — боятся сами загреметь на передовую.

© РИА Новости Сергей Лебедев © РИА Новости Сергей Лебедев

"Там велик риск наткнуться на тех, кого сам недавно отправил на фронт. А дружественный огонь всегда самый точный", — с ухмылкой говорит Лебедев.

Все чаще под мобилизацию попадают женщины — и речь не только о медиках. Сперва берут на тыловые должности, а потом — в окопы. Особенно это заметно на Сумском направлении.

"Отцы-командиры"

Обман с выплатами семьям погибших — повсеместное явление.

"Именно этим обусловлено огромное число пропавших без вести у ВСУ . Знакомая в одном из военкоматов сообщила, что у них установка признавать погибшим только каждого десятого", — рассказывает Лохматый.

Но даже если дают деньги, надо "поделиться с отцами-командирами".

© Фото : Анна Скороход Участники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве © Фото : Анна Скороход Участники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве

Причем в ВСУ тоже нет единства. Можно выделить три категории военнослужащих.

"Первые — закоренелые, воюющие с 2014-го, их мало осталось, и их недолюбливают, считают, что именно из-за них все началось. Основная масса — призванные после 2022-го и воюющие довольно долго. Наконец, свежемобилизованные — но их практически ни во что не ставят", — перечисляет активист.

Подкрепляют боеспособность ВСУ наемники. Среди них много латиноамериканцев.

"И это дает о себе знать — в той же Мексике Бразилии или Колумбии члены наркокартелей возвращаются с украинским опытом, применяют полученные навыки и технологии. Те же FPV-дроны", — указывает Лебедев.

Украинские военнослужащие тоже стремятся на этом заработать — спрос на них есть и у американских, и у европейских ЧВК.

"Повоевал полгода — без проблем устроишься, даже выехать помогут, если хороший специалист. В основном отправляют в Африку", — уточняет Лохматый.

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES Украинские военнослужащие © REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES Украинские военнослужащие

Это многих устраивает — условия службы в ВСУ гораздо хуже, а на гражданке попросту не на что жить.

Однако, несмотря на все сложности, с которыми столкнулось население, ожидать каких-то протестов, которые могли бы повлиять на положение дел в стране, по мнению собеседника РИА Новости, не стоит.

"Бунты есть, но они локализованы. Да, 95% мечтает только об одном: оказаться подальше от Украины, как только все закончится. Им не нравится нынешняя власть, они не верят ни Зеленскому, ни его потенциальным конкурентам. Но нового Майдана не будет — лидера, способного сплотить людей и как-то координировать, сразу уберут", — предупреждает Лебедев.