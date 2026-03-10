Рейтинг@Mail.ru
Иран не желает дипломатического урегулирования конфликта, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2026
19:30 10.03.2026
Иран не желает дипломатического урегулирования конфликта, заявил Уиткофф
Иран не желает дипломатического урегулирования конфликта, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2026
Иран не желает дипломатического урегулирования конфликта, заявил Уиткофф
в мире, иран, сша, тегеран (город), стив уиткофф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Стив Уиткофф, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран не желает дипломатического урегулирования конфликта, заявил Уиткофф

Уиткофф: Иран не стремится к дипломатическому урегулированию конфликта

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что Иран сейчас не стремится к дипломатическому урегулированию конфликта с США.
"Хотят ли они на самом деле дипломатического урегулирования сейчас, пока имеющиеся подтверждения показывают, что нет", - сказал Уиткофф в эфире телеканала CNBC.
Он также отметил, что США считают, что действия Ирана противоречат его заявлениям об отказе от ядерного оружия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявлял, что неуместно говорить о чем-либо, кроме как об ответных мерах Ирана, пока идет военная агрессия в отношении страны.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Уиткофф признал неопределенность относительно исхода конфликта с Ираном
Вчера, 18:59
 
