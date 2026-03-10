https://ria.ru/20260310/uitkoff-2079787467.html
Иран не желает дипломатического урегулирования конфликта, заявил Уиткофф
Иран не желает дипломатического урегулирования конфликта, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2026
Иран не желает дипломатического урегулирования конфликта, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что Иран сейчас не стремится к дипломатическому урегулированию конфликта с США. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:30:00+03:00
2026-03-10T19:30:00+03:00
2026-03-10T19:30:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
стив уиткофф
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_0:133:2700:1652_1920x0_80_0_0_d21966ba19a30da97b6b9a1c074916ba.jpg
https://ria.ru/20260310/uitkoff-2079780480.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_286:0:2686:1800_1920x0_80_0_0_1a1d3b6663530b876a7227078b9fb353.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), стив уиткофф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Стив Уиткофф, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран не желает дипломатического урегулирования конфликта, заявил Уиткофф
Уиткофф: Иран не стремится к дипломатическому урегулированию конфликта