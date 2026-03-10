https://ria.ru/20260310/uitkoff-2079782844.html
США позитивно смотрят на завершение украинского конфликта, заявил Уиткофф
Соединенные Штаты остаются позитивно настроены относительно перспектив завершения украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 10.03.2026
сша
украина
