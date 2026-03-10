Рейтинг@Mail.ru
США позитивно смотрят на завершение украинского конфликта, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 10.03.2026 (обновлено: 19:08 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/uitkoff-2079782844.html
США позитивно смотрят на завершение украинского конфликта, заявил Уиткофф
США позитивно смотрят на завершение украинского конфликта, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2026
США позитивно смотрят на завершение украинского конфликта, заявил Уиткофф
Соединенные Штаты остаются позитивно настроены относительно перспектив завершения украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:05:00+03:00
2026-03-10T19:08:00+03:00
сша
мирный план сша по украине
в мире
украина
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_195dc24fffc2c16afdf9cb8af0b33adb.jpg
https://ria.ru/20260310/uitkoff-2079781921.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220412_501:0:2913:1809_1920x0_80_0_0_1ee56d1afeceec8e0876d95cff9184d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, мирный план сша по украине, в мире, украина, стив уиткофф
США, Мирный план США по Украине, В мире, Украина, Стив Уиткофф
США позитивно смотрят на завершение украинского конфликта, заявил Уиткофф

Уиткофф: США позитивно настроены насчет завершения украинского конфликта

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты остаются позитивно настроены относительно перспектив завершения украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Мы сохраняем позитивный настрой в этом вопросу (завершения конфликта на Украине - ред.). Это война, которая должна закончиться, и мы намерены придерживаться оптимистичного подхода", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Встреча по Украине, вероятно, пройдет на следующей неделе, заявил Уиткофф
Вчера, 19:03
 
СШАМирный план США по УкраинеВ миреУкраинаСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала