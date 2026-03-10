Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф признал неопределенность относительно исхода конфликта с Ираном - РИА Новости, 10.03.2026
18:59 10.03.2026 (обновлено: 19:06 10.03.2026)
Уиткофф признал неопределенность относительно исхода конфликта с Ираном
Уиткофф признал неопределенность относительно исхода конфликта с Ираном
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признал неопределенность относительно исхода конфликта с Ираном. РИА Новости, 10.03.2026
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
ближний восток
стив уиткофф
дональд трамп
иран
сша
ближний восток
иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Дональд Трамп

Уиткофф признал неопределенность относительно исхода конфликта с Ираном

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признал неопределенность относительно исхода конфликта с Ираном.
"Я не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей телеканала CNBC о том, как завершится эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Встреча по Украине, вероятно, пройдет на следующей неделе, заявил Уиткофф
ИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАБлижний ВостокСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
