Уиткофф признал неопределенность относительно исхода конфликта с Ираном
Уиткофф признал неопределенность относительно исхода конфликта с Ираном - РИА Новости, 10.03.2026
Уиткофф признал неопределенность относительно исхода конфликта с Ираном
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф признал неопределенность относительно исхода конфликта с Ираном. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:59:00+03:00
2026-03-10T18:59:00+03:00
2026-03-10T19:06:00+03:00
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
ближний восток
стив уиткофф
дональд трамп
иран
сша
ближний восток
Новости
ru-RU
иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп
