Уиткофф заявил, что может посетить Израиль на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером может совершить отложенный ранее визит в Израиль на следующей неделе.