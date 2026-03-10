Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф заявил, что может посетить Израиль на следующей неделе - РИА Новости, 10.03.2026
18:55 10.03.2026 (обновлено: 18:58 10.03.2026)
Уиткофф заявил, что может посетить Израиль на следующей неделе
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером может совершить отложенный РИА Новости, 10.03.2026
в мире, израиль, сша, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Уиткофф заявил, что может посетить Израиль на следующей неделе

Уиткофф заявил, что может с Кушнером посетить Израиль на следующей неделе

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером может совершить отложенный ранее визит в Израиль на следующей неделе.
"Вероятно, мы совершим эту поездку на следующей неделе, но пока не уверены в этом", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.
Специальный посланник США Стив Уиткофф во время саммита Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп всегда настроен на диалог с Ираном, заявил Уиткофф
В миреИзраильСШАСтив УиткоффДональд ТрампДжаред КушнерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
