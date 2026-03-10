Рейтинг@Mail.ru
10.03.2026
Уиткофф постоянно контактирует с российскими коллегами, заявил Песков
Уиткофф постоянно контактирует с российскими коллегами, заявил Песков
Уиткофф постоянно контактирует с российскими коллегами, заявил Песков

Песков: Уиткофф находится в постоянном контакте с российскими коллегами

Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф находится в постоянном контакте с российскими коллегами, это позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Могу лишь сказать, что действительно Стив Уиткофф находится в постоянном контакте со своими российскими собеседниками. И этот канал общения действительно позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам", - сказал Песков журналистам.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США не ставили России условий о прекращении огня с Украиной, заявил Песков
