Уиткофф постоянно контактирует с российскими коллегами, заявил Песков
Уиткофф постоянно контактирует с российскими коллегами, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2026
Уиткофф постоянно контактирует с российскими коллегами, заявил Песков
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф находится в постоянном контакте с российскими коллегами, это позволяет доносить друг другу сигналы по самым... РИА Новости, 10.03.2026
США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Уиткофф постоянно контактирует с российскими коллегами, заявил Песков
Песков: Уиткофф находится в постоянном контакте с российскими коллегами