Директор ФСБ заявил о готовности к обострению угрозы со стороны Киева

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Террористическая угроза для России при нынешнем киевском режиме будет обостряться с ухудшением дел у ВСУ на фронте, силовые ведомства в РФ к этому готовы, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.