Директор ФСБ заявил о готовности к обострению угрозы со стороны Киева - РИА Новости, 10.03.2026
10:11 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/ugrozy-2079625568.html
Директор ФСБ заявил о готовности к обострению угрозы со стороны Киева
Директор ФСБ заявил о готовности к обострению угрозы со стороны Киева - РИА Новости, 10.03.2026
Директор ФСБ заявил о готовности к обострению угрозы со стороны Киева
Террористическая угроза для России при нынешнем киевском режиме будет обостряться с ухудшением дел у ВСУ на фронте, силовые ведомства в РФ к этому готовы,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:11:00+03:00
2026-03-10T10:11:00+03:00
россия
александр бортников
вооруженные силы украины
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия, александр бортников, вооруженные силы украины, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Александр Бортников, Вооруженные силы Украины, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Директор ФСБ заявил о готовности к обострению угрозы со стороны Киева

Бортников: силовики готовы к обострению террористических угроз со стороны Киева

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Террористическая угроза для России при нынешнем киевском режиме будет обостряться с ухудшением дел у ВСУ на фронте, силовые ведомства в РФ к этому готовы, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
«
"Мы отчетливо понимаем, что при действующем киевском режиме, в агрессивный антироссийский курс которого Запад вложил немалые средства и даже пожертвовал ради него собственным международным имиджем, террористическая угроза не только сохранится, но и будет обостряться по мере ухудшения положения ВСУ на фронте. Мы готовы к этому", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
Работа по противодействию террористическим устремлениям киевского режима ведется на постоянной основе, добавил Бортников.
"Противник разрабатывает новые способы проведения диверсионно-террористических акций — мы совершенствуем меры противодействия. Наша задача — упредить реализацию его замыслов и не допустить негативных последствий", - подчеркнул он.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
20 февраля, 13:20
 
РоссияАлександр БортниковВооруженные силы УкраиныНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
