Директор ФСБ заявил о готовности к обострению угрозы со стороны Киева

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Террористическая угроза для России при нынешнем киевском режиме будет обостряться с ухудшением дел у ВСУ на фронте, силовые ведомства в РФ к этому готовы, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.
«
"Мы отчетливо понимаем, что при действующем киевском режиме, в агрессивный антироссийский курс которого Запад вложил немалые средства и даже пожертвовал ради него собственным международным имиджем, террористическая угроза не только сохранится, но и будет обостряться по мере ухудшения положения ВСУ на фронте. Мы готовы к этому", - сказал Бортников в интервью "Российской газете" по случаю отмечаемого во вторник 20-летия НАК.
Работа по противодействию террористическим устремлениям киевского режима ведется на постоянной основе, добавил Бортников.
"Противник разрабатывает новые способы проведения диверсионно-террористических акций — мы совершенствуем меры противодействия. Наша задача — упредить реализацию его замыслов и не допустить негативных последствий", - подчеркнул он.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
20 февраля, 13:20