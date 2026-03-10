https://ria.ru/20260310/ugroza-2079604784.html
Жители Дубая получили предупреждение о потенциальной ракетной угрозе
Жители Дубая получили предупреждение о ракетной угрозе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
