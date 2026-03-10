Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили удары по арабским странам - РИА Новости, 10.03.2026
22:19 10.03.2026
Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили удары по арабским странам
Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили удары по арабским странам - РИА Новости, 10.03.2026
Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили удары по арабским странам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в телефонном разговоре отметили, что непричастные к действиям США
Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили удары по арабским странам

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии: арабские страны не должны быть целью

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в телефонном разговоре отметили, что непричастные к действиям США и Израиля против Ирана арабские страны не должны подвергаться ударам, сообщили в МИД РФ.
"Подчеркнута важность немедленного прекращения всех боевых действий и отказа от силовых методов решения конфликта, ведущего к жертвам среди мирного населения и наносящего серьезный урон гражданской инфраструктуре как в ИРИ (Исламской республике Иран – ред.), так и в арабских странах Персидского залива, которые не имеют отношения к противоправным действиям США и Израиля и не должны подвергаться ударам", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ о разговоре министров.
Повреждения консульства России в иранском Исфахане после удара - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Генконсульство России пострадало при ударе по Исфахану
Вчера, 22:03
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Лавров провел разговор с главой МИД Саудовской Аравии
Вчера, 21:49
 
В мире Россия США Иран Сергей Лавров Али Хаменеи Владимир Путин Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
