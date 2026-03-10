Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили удары по арабским странам

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в телефонном разговоре отметили, что непричастные к действиям США и Израиля против Ирана арабские страны не должны подвергаться ударам, сообщили в МИД РФ.