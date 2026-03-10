Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом террора - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/udar-2079814815.html
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом террора
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом террора - РИА Новости, 10.03.2026
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом террора
Ракетный удар ВСУ по Брянску, в результате которого погибли и были ранены мирные жители, является чудовищным актом террора, заявил губернатор Севастополя Михаил РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:02:00+03:00
2026-03-10T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянск
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152988/38/1529883898_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_5e9960f43a1318a22e6b44069a103858.jpg
https://ria.ru/20260310/bryansk-2079802595.html
https://ria.ru/20260310/brjansk-2079800763.html
брянск
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152988/38/1529883898_109:0:1500:1043_1920x0_80_0_0_bcf130bf0cdd1568937300a4359a4803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом террора

Развожаев назвал ракетный удар ВСУ по Брянску чудовищным актом террора

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Михаил Развожаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Ракетный удар ВСУ по Брянску, в результате которого погибли и были ранены мирные жители, является чудовищным актом террора, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что шесть человек погибли в результате ракетного удара ВСУ по Брянску, еще 37 были ранены.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
Вчера, 21:27
"Мои искренние соболезнования губернатору Брянской области Александру Васильевичу Богомазу и всем жителям Брянска. Это чудовищный, бесчеловечный акт террора, и ему нет прощения. Для Севастополя, который сам не раз сталкивался с подобными подлыми атаками, эта боль особенно понятна" , - написал Развожаев.
Он отметил, что в это тяжелое время Севастополь скорбит вместе с жителями Брянска. В Севастополе разделяют боль и верят, что Брянск выстоит.
"Скорбим о погибших. Молимся за скорейшее выздоровление всех раненых" , - написал Развожаев.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В брянские больницы доставили 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ
Вчера, 21:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала