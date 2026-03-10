https://ria.ru/20260310/udar-2079814815.html
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом террора
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом террора - РИА Новости, 10.03.2026
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом террора
Ракетный удар ВСУ по Брянску, в результате которого погибли и были ранены мирные жители, является чудовищным актом террора, заявил губернатор Севастополя Михаил РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:02:00+03:00
2026-03-10T23:02:00+03:00
2026-03-10T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянск
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152988/38/1529883898_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_5e9960f43a1318a22e6b44069a103858.jpg
https://ria.ru/20260310/bryansk-2079802595.html
https://ria.ru/20260310/brjansk-2079800763.html
брянск
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152988/38/1529883898_109:0:1500:1043_1920x0_80_0_0_bcf130bf0cdd1568937300a4359a4803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Брянску чудовищным актом террора
Развожаев назвал ракетный удар ВСУ по Брянску чудовищным актом террора