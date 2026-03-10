Рейтинг@Mail.ru
Москалькова призвала жестко отреагировать на удар Киева по Брянску
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 10.03.2026 (обновлено: 22:04 10.03.2026)
Москалькова призвала жестко отреагировать на удар Киева по Брянску
Москалькова призвала жестко отреагировать на удар Киева по Брянску
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что призывает международные структуры жестко отреагировать на ракетный удар... РИА Новости, 10.03.2026
Москалькова призвала жестко отреагировать на удар Киева по Брянску

Москалькова призвала международные структуры жестко реагировать на удар Киева

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что призывает международные структуры жестко отреагировать на ракетный удар ВСУ по Брянску.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, есть погибшие и раненые.
"Призываю международные структуры жестко отреагировать на бесчеловечное преступление киевского режима против мирных граждан", — сказала Москалькова, комментируя ракетный удар по Брянску.
В брянские больницы доставили 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ
