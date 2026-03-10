https://ria.ru/20260310/udar-2079805934.html
Москалькова призвала жестко отреагировать на удар Киева по Брянску
Москалькова призвала жестко отреагировать на удар Киева по Брянску
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что призывает международные структуры жестко отреагировать на ракетный удар... РИА Новости, 10.03.2026
