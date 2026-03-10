https://ria.ru/20260310/udar-2079795534.html
Число погибших от израильских ударов по Ливану достигло 570
Число погибших в результате израильских ударов по Ливану со 2 марта достигло 570 человек, 1444 граждан получили ранения, говорится в отчете кризисного центра... РИА Новости, 10.03.2026
Число погибших от израильских ударов по Ливану достигло 570
